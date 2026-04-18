SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen eğitim ve kültür etkinlikleri kapsamında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü ve Teknopark İzmir CEO’su Prof. Dr. Yusuf Baran, "Bir Liderin İnşası" konulu konferans verdi.

Geniş Katılımlı Organizasyon

Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcıvekilleri, Cumhuriyet savcıları, hâkim ve savcı yardımcıları, avukatlar ve çok sayıda adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, İYTE’nin tanıtım filmi ve Prof. Dr. Yusuf Baran’ın kariyerini anlatan özgeçmiş videosu izleyicilerle paylaşıldı.

"Liderlik Bir Unvan Değil, Sorumluluk Yolculuğudur"

Kürsüye çıkan Prof. Dr. Yusuf Baran, liderliğin sadece makam ve unvanlardan ibaret olmadığını vurguladığı sunumuyla katılımcılardan büyük alkış aldı. Baran, sunumunda şu noktalara dikkat çekti:

-Vizyoner Bakış: Geleceği inşa etmenin temel taşları.

-Toplumsal Sorumluluk: Liderin çevresine ve topluma kattığı değer.

-İlham Veren Yolculuk: Başarıya giden yolda karşılaşılan zorluklar ve aşma yöntemleri.

Güçlü mesajları ve etkileyici hitabetiyle dikkat çeken Baran, yargı mensuplarına ve adliye çalışanlarına motivasyon dolu bir perspektif sundu.

Teşekkür ve Plaket Takdimi

Programın sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, değerli paylaşımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’a teşekkürlerini ileterek günün anısına çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Etkinlik, protokol üyeleri ve katılımcıların yer aldığı toplu "aile fotoğrafı" çekimiyle sona erdi.