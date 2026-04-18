Son Mühür- Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından farklı siyasi çevrelerden art arda tepkiler gelirken, özellikle CHP kanadından sert açıklamalar dikkat çekti.

İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltı sürecine tepki gösterdi. Taşkın, açıklamasında seçim sonuçlarının hazmedilemediğini öne sürerek, uygulamanın milli iradeye ve seçimlere yönelik müdahale olduğunu söyledi. Ayrıca gözaltı sürecini sert ifadelerle eleştiren Taşkın, yaşananları demokrasi ve hukuki devleti ilkeleri açısından da değerlendirdi. Milletin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz diyen Taşkın, bu da size dert olsun diye bitirdi sözlerini.

Taşkın’ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

“31 Mart seçimlerinde aldıkları dersi kabullenemeyen, milli iradeye ve seçilmişlere saygısız, halkının dertlerini zerre kadar umursamayan irade bugün de Ataşehir Belediye Başkanınız @onursaladiguzel ve çalışma arkadaşlarımızı gözaltına aldı. Gözaltı uygulaması 12 Eylül Cuntası'nı bile arattı. Bu ülke bu organize suç örgütünden, bu örgütlü vasatlık ve kötülük rejiminden kurtulacak. Milletin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu da size dert olsun...”