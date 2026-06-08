SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ege bölgesindeki yerel yönetimlerde usulsüz personel istihdamı ve haksız kazanç iddialarına yönelik yargı ve denetim kıskacı daralıyor. Uşak Belediyesi’nde düzenlenen operasyonla fitili ateşlenen ve İzmir’e sıçrayan 'bankamatik memuru' soruşturmalarında yeni müfettiş raporları ilgili makamlara teslim edildi.

Uşak’tan önce Bornova’ya ardından Buca'ya Uzanan Hat

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturma dosyasında, belediye kaynaklarının yakın ilişki ağlarına aktarıldığı ve 2sevgili' kontenjanından bazı kişilere haksız kazanç sağlandığı iddiaları yer almıştı. Bu soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Uşak’taki organizasyonla bağlantılı bir ismin Bornova Belediyesi’nde de fiilen çalışmadığı halde 'Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi' olarak SGK kaydının bulunduğu ve maaş aldığı tespit edilmişti. Bu gelişme üzerine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte belediyenin insan kaynakları ve basın birimi yöneticileri gözaltına alınmış, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Müfettişler 3 İlçe Belediyede Yüksek Sayı Tespit Etti

Yaşanan bu zincirleme skandalların ardından SGK müfettişleri, nisan ayının başında bölgedeki tüm belediyeleri ve bağlı iştirak şirketlerini kapsayan büyük bir denetim hareketi başlattı. Müfettişler, belediye şirketlerinin defterlerini, personel devam takip sistemlerini ve geriye dönük sigorta bildirimlerini tek tek inceledi. Bir ay süren titiz çalışmanın ardından hazırlanan raporda, kaç bankamatik memurunun bulunduğu, bu kişilerin hangi siyasiler ve bürokratlar aracılığıyla işe yerleştirildiği ve kamunun ne kadar zarara uğratıldığı net bir şekilde ortaya kondu. Raporda, özellikle 3 ilçe belediyesinde bankamatik personel sayısının diğer yerlere oranla çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Puantaja İmza Atanlar Tutuklandı

Denetimlerin en somut hukuki sonuçlarından biri de Buca Belediyesi’nde yaşandı. SGK müfettişlerinin Buca-Mar ve diğer belediye iştiraklerinde yaptığı incelemelerde, fiilen işe gelmeyen personeli bildikleri halde bu durumu gizleyen kadrolar deşifre edildi. Kendi aralarında bu usulsüzlüklerle ilgili WhatsApp yazışmaları bulunan ve işe gelmeyen kişileri çalışmış gibi göstererek sahte puantaj cetvellerine imza atan belediye görevlileri ile şirket yöneticileri, 'kamu kurumunun zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.