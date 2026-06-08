UEFA'nın İsviçre'deki merkezinden yapılan açıklamalarla birlikte ön eleme turlarının resmi tarihleri netlik kazandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında gruplara kalabilmek için zorlu bir eleme barajını geçmesi gereken Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi provasını temmuz ayında verecek. Sarı-lacivertli ekibin rakiplerinin durumuna göre şekillenecek olan kura senaryoları, Türk futbolunun Avrupa puanı açısından da büyük önem taşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU İLK MAÇLARI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Fenerbahçe, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına ikinci ön eleme turundan itibaren katılım sağlayacak. UEFA tarafından ilan edilen resmi takvime göre, bu turdaki ilk karşılaşmalar 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu aşamada yapılacak kura çekiminde seri başı unvanıyla yer alacağı için kağıt üzerinde daha avantajlı bir rakiple eşleşecek. Bu kritik müsabakaların rövanşları ise tam bir hafta sonra gerçekleştirilecek ve tur atlayan takımlar bir üst aşamaya yükselecek.

FENERBAHÇE 3. ÖN ELEME TURUNDA SERİ BAŞI OLABİLECEK Mİ?

Turnuvanın üçüncü ön eleme turuna geçildiğinde ise Fenerbahçe'nin seri başı olup olamayacağı Avrupa liglerindeki diğer sonuçlara göre belirlenecek. İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ligi ilk dört sırada bitirmesi ve Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon eleme turlarına katılmama hakkı elde edebilir. Sporting'in elemelerin dışında kalması sarı-lacivertli ekibe doğrudan yarıyor ve temsilcimiz bu turda da seri başı avantajını koruyor. Ancak Portekiz ekibinin elemelere dahil olması durumunda Fenerbahçe bu hakkını kaybedecek.

PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Gruplardan önceki son viraj olan play-off turunda ise sarı-lacivertli ekip için senaryolar biraz daha zorlaşıyor. Yapılan puan ve statü hesaplamalarına göre Fenerbahçe'nin play-off aşamasındaki kura çekiminde seri başı olma ihtimali bulunmuyor. Bu durum, temsilcimizin gruplara kalma yolundaki son engelde Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla eşleşme riskini artırıyor. Futbol dünyası, tüm bu ihtimallerin kesinleşeceği resmi kura çekimi gününü bekliyor.