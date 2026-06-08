Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Program değişikliği nedeniyle açılışa katılamayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, gönderdiği çiçek ve tebrik mesajıyla Saruhan’a desteklerini iletirken; açılışa Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi, SUMED Başkanı Serap Sarışen Zararcı, Camikebir Mahalle Muhtarı Ayşegül Parlak, Tepecik Mahalle Muhtarı Azat Aktaş ve Prof. Dr. Erkan Sevinç’in yanı sıra akademisyenler, hekimler, meslek temsilcileri, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Davetliler, Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan’a yeni çalışma alanında başarı dileklerini iletirken, açılışın Seferihisar’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışta gönderilen çiçekler ve tebrik mesajları, programa gösterilen yoğun ilginin bir göstergesi oldu.

Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, 2019 yılından bu yana çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Bireysel danışmanlık, çocuk ve ergen değerlendirmeleri, WISC-IV ve çeşitli psikolojik test uygulamaları gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Saruhan, yeni ofisiyle birlikte Seferihisar’da danışanlarına güvenli, sıcak ve destekleyici bir alan sunmayı hedefliyor.

Açılış programında, Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan’ın kaleme aldığı “Yorgun Ruhlara Notlar” kitabı da davetlilerle buluştu. İnsanın iç dünyası, duygusal yorgunluk, kendine dönüş ve ruhsal dayanıklılık gibi temaları ele alan kitap, açılışa ayrı bir anlam kattı.

Yeni ofisinin açılışında kendisini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür eden Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, mesleki çalışmalarını Seferihisar’da aynı özen ve sorumlulukla sürdüreceğini ifade etti.