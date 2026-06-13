Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilen ve iki oturum halinde uygulanan LGS sınavı Türkiye genelinde tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini dolduran veliler dışarıda dualarla beklerken, içeride binlerce aday hayallerindeki liseye girmek için ter döktü. 09.30'da başlayan sözel oturum ile 11.30'da başlayan sayısal oturumun bitmesiyle birlikte okul kapılarında yaşanan kucaklaşmaların ardından en çok konuşulan konu sınavın zorluk derecesi oldu. Soruların yayımlanması için bekleyişe geçen adaylar bir yandan netlerini hesaplamaya çalışırken diğer yandan "2026 LGS matematik soruları zor muydu?" ve "LGS öğrenci yorumları nasıl?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

LGS ZOR MU KOLAY MIYDI, SÖZEL VE SAYISAL BÖLÜM NASILDI?

Öğrencilerin LGS'ye gönelik ortak görüşü matematik sorularının oldukça zorlayıcı ve zaman alıcı olduğu yönünde. Matematik testinde yer alan uzun metinli sorular adayları epey düşündürürken, fen bilimleri testi genel olarak daha kolay bulundu. Türkçe, İnkılap Tarihi ve Din Kültürü dersleri öğrencilere rahat bir nefes aldırdı. Çoğu aday sözelde hızlı ilerlediğini, sadece din kültürü ve Türkçe testlerindeki birkaç soruda çeldiriciler olduğunu aktardı.

LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI! LGS MATEMATİK ZOR MUYDU?

Sınavdan çıkan öğrenciler, LGS boyunca yaşadıkları stresi ve sınav analizlerini aileleriyle paylaştı. Sınavı genel hatlarıyla değerlendiren Doğukan Bozan, "Güzel geçti. Matematik biraz zordu. Fen de kolaydı. Matematikten 3 tane boş bıraktım. Sözel çok iyi geçti. İnkılap olsun Türkçe olsun bayağı iyi geçti sınav. İnşallah güzel bir puan alacağız" dedi.

Matematiğin zorluk derecesine dikkat çeken Furkan Miraç Kendirci, "Güzeldi ama sadece matematikte biraz zorlandım. Sözel olarak bayağı doğrularım olacağını düşünüyorum. Sayısalda fen yapabildim ama matematik gerçekten zordu. Sorular uzundu" dedi.

Senenin başından beri sistemli çalıştığını belirten Mustafa Hamza Demirci ise LGS'yi şöye yorumladı:

"Güzel geçti. İlk önce bir duraksadım, bir korktum. Ama ilk beş soruyu çözdüğümde sözel kolay gelmeye başladı. Dinde iki soruda bir eleyicilik vardı. Fen çok güzel geçti. Matematik biraz zordu, eleyici sorular vardı. Herhalde ben çözüm yöntemlerini çok iyi bilmiyordum."

ÖĞRENCİLER PUAN HEDEFLERİNİ VE SINAV DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Fatih Yıldırım sınavı kendi açsından, "Çok iyi geçti. Üç yüz üstü bekliyorum. İnkılap, matematik ve fen zordu. Geri kalan hepsi çok kolaydı benim için" sözleriyle değerlendirdi. Puan hedefini açıklayan Serkan Koçer ise, "Üç yüz elli üstü bekliyorum. Hedefim şu an belli değil sınav sonucuna göre bakacağız. İyi bir yer olsun, iyi hocalar olsun, iyi sınıf olsun o bana yeter" ifadelerini kullandı.

Sınavı erken bitirdiğini söyleyen Vildan Eylül Öğüt, "Sınavın son dakikasına kadar kağıdımı vermedim. Sayısalda biraz da zorlandım ama önceden bitirdim. Türkçeden doğrularımın yüksek olduğunu düşünüyorum. Sorular geçen sene bahsedildiği kadar çok zor değildi" diyerek kendi sınav deneyimini aktardı.

Torununu beklerken duygusal anlar yaşayan veli Mehmet Özcanlı ise "Heyecanlı, sanki sınava biz girmiş gibi aynı heyecanları yaşadık. Sabah erkenden uyandık, torunumuzla beraber okula geldik. Tüm çocuklarımıza başarılar diyorum" dedi.