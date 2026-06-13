Manisa’nın Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Nisan 2010 tarihinde hurda toplayan bir vatandaşın çöp poşeti içerisinde bebek cesedi bulmasıyla başlayan soruşturma, 16 yıl sonra adaletle sonuçlandı. O dönem yapılan otopside kız bebeğin kafa ve beden travmasına bağlı kafatası kırığı ve karaciğer kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmiş, topuğundaki izden hastanede doğduğu anlaşılmasına rağmen dönemin imkanlarıyla faile ulaşılamamıştı. Karanlıkta kalan dosya, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden ele alınarak çözüme kavuşturuldu.

Veri tabanından şüpheli anneye ulaşıldı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2010 yılında hastanelerde doğan ve topuk kanı alınan bebeklerin kayıtlarını mercek altına aldı. Sağlık Bakanlığı verileriyle yapılan detaylı çapraz sorgulamalar neticesinde, olay tarihinde İzmir’de bir kız bebek dünyaya getiren ancak bebeğe ait hiçbir nüfus kaydı bulunmayan Berin Dikbaş’a ulaşıldı. Elde edilen teknik ve fiziki delillerin ardından düzenlenen operasyonla şüpheli anne gözaltına alındı.

"Birileri sahiplenir diye çöpe bıraktım"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Berin Dikbaş, evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldığını ve bu durumu ailesinden gizlediğini söyledi. Doğumun ardından bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerinin yanına bıraktığını kabul eden Dikbaş, "Ben öldürmedim, birilerinin bebeği bulup sahiplenmesini ummuştum" diyerek kendisini savundu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız kardeşi G.Ç. ise ablasıyla birlikte doğuma gittiklerini ve ardından bebeği çöpe bıraktıklarını doğrulayarak olayı detaylarıyla anlattı. Bebeğin babası olduğu değerlendirilen O.A. ise tanık ifadesinde, Dikbaş'ın kendisine hamile olduğunu söylediğini ancak inanmadığını, daha sonra ise bebeğin aldırıldığını duyduğunu belirtti.

Anne cezaevine gönderildi, adliye çıkışında iddiaları reddetti

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Berin Dikbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay tarihinde reşit olmadığı belirlenen kardeşi G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanmasının ardından adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berin Dikbaş, emniyetteki ifadesinin aksine, "Ben öldürmedim. Yalan yanlış haberler yapmışlar" diyerek suçlamaları reddetti.