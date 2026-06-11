Ara tatillerin kaldırılacağına yönelik ortaya çıkan iddialar hem öğrencileri hem de velilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Özellikle kulislerden gelen öğrencilerin her yıl kasım ve nisan aylarında yaptığı birer haftalık tatil süresinin iptal edileceği haberleri üzerine vatandaşlar "ara tatiller kaldırıldı mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2026-2027 döneminde ara tatil olmayacak mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ARA TATİLLER KALDIRILDI MI MEB?

Eğitim dünyasında sık sık tartışma yaratan ara tatillerin iptal edilip edilmeyeceği sorusu netlik kazandı. MEB, ara tatillerin tamamen kaldırılmasına yönelik herhangi bir karar almadı. Türkiye'de 2019 yılından bu yana uygulanan kasım ve nisan aylarındaki tatil sistemi şimdilik mevcut haliyle devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamalarda, öğrencilerin tatil sürelerini kısıtlama gibi bir düşünceleri olmadığını açıkça belirtmişti.

2026-2027 EĞİTİM YILINDA ARA TATİL OLACAK MI?

Mevcut sistem, yeni eğitim öğretim yılında da takvimdeki yerini alacak. Öğrenciler birinci dönem ara tatilini planlandığı gibi kesin olarak yapacak. Ancak ikinci dönem yapılması planlanan nisan ara tatili, bu yıl takvim gereği Ramazan Bayramı tatiliyle birleşiyor. Bu çakışma nedeniyle öğrenciler ikinci dönem tatilini resmi bayram tatiliyle bir arada geçirecek.