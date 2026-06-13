Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, milyonlarca öğrencinin katılımıyla sorunsuz bir şekilde sona erdi. Öğrenciler sınav stresini atıp sonuçları beklemeye geçerken, okullarda iki oturum boyunca yoğun mesai harcayan eğitim personeli de alacakları ödemelerin ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Sınavdaki görev türüne göre farklılık gösteren ücret tarifeleri MEB tarafından netleşirken, öğretmenler "LGS gözetmen ve salon başkanı ücreti ne kadar?" ile "2026 LGS görevli ücretleri hangi tarihte ödenecek?" sorgularını hızlandırdı. İşte öğretmenlerin merakla beklediği sınav görevli ücretlerine dair tüm ayrıntılar...

LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Ocak-Haziran dönemi için belirlenen güncel merkezi sınav görev ücretleri, yüzde 15 vergi dilimi dikkate alınarak tek oturum üzerinden hesaplanıyor. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirildiği için, her iki bölümde de salonda hazır bulunan görevlilere çoğunlukla tek oturum ücretinin iki katı ödeniyor.

LGS GÖZETMEN VE SALON BAŞKANI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

MEB'in belirlediği tarifeye göre, sınav salonlarının düzeninden sorumlu olan öğretmenlerin iki oturumluk yaklaşık kazançları belli oldu. LGS'de görev alan bir salon başkanı tek oturum için bin 929 TL net ücret alırken, iki oturumda da görev yaptığında bu tutar toplam 3 bin 858 TL'ye ulaşıyor. Gözetmenler tek oturumda 1.871 TL kazanırken, iki oturum toplamında 3 bin 742 TL ödeme alıyor. Yedek gözetmenlerin iki oturumluk toplam ücreti ise 2 bin 806 TL olarak hesaplanıyor.

2026 MEB MERKEZİ SINAV GÖREV ÜCRETLERİ TABLOSU

Vergi dilimi kesintileri uygulandıktan sonra görev türlerine göre belirlenen tek oturumluk net sınav görev ücretleri şöyle:

Bina Sınav Sorumlusu: 3.507,76 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2.338,51 TL

Bina Yöneticisi: 2.221,58 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 1.987,73 TL

Salon Başkanı: 1.929,27 TL

Gözetmen: 1.870,81 TL

Yedek Gözetmen: 1.403,11 TL 46 yıllık efsane yollara geri dönüyor! Anlaşma sağlandı İçeriği Görüntüle

Yardımcı Engelli Gözetmen: 2.338,51 TL

LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Hafta sonu mesaisini sınavlarda geçiren görevli personelin hesabına yatacak paranın tarihi de gündemin bir diğer önemli konusu oldu. MEB, merkezi sınavlarda görev alan personelin ödemelerini hemen sınav günü değil, evrak işleri tamamlandıktan sonra yatırıyor.