Son Mühür- Akademi dünyasının en tartışmalı konuları arasında yer alan intihal iddiaları bu kez İzmir'in köklü üniversitesi Dokuz Eylül'de ortaya çıktı.

İntihal iddialarının hedefindeki isim, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eski Rektörü Nükhet Hotar döneminde Edebiyat Fakültesi Dekan vekili olarak görevlendirilen Prof. Dr. Türkmen Töreli'ydi.

2025'in Ocak ayında Dekan vekili görevini Prof. Dr. Kamil İşeri'ye devreden Töreli, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)'ye şikayet edilmişti.

ÜAK'nın incelemesinde Türkmen Töreli'nin,

''Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak gerekçesiyle etik ihlalinde bulunduğuna yönelik karar verildiği görüldü.



İki çalışma arasında ne benzerlikler var?



Prof. Dr. Türkmen Töreli'nin ÜAK'nın etik ihalil var kararı verdiği eseri,

''İstiklal Harbinde İç İsyanlar, Nutuk’ta ve TBMM’nin Gizli Oturumlarında İç İsyanlara İlişkin Atatürk’ün Sözleri ve Konuşmaları, Kripto Yayınları, Ankara, 2012.''

Töreli'nin çalışmasında ana kaynak olarak kullandığı eser ise,

İbrahim Sadi Öztürk'ün, (Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde İç İsyanlar, Nutuk ve I. TBMM’nin Gizli Oturum Tutanaklarında Atatürk’ün İç İsyanlara İlişkin Sözleri, Fark Yayınları, Ankara, 2007) çalışması.

Töreli'nin Öztürk'ün 2007 tarihli eserindeki başlıkları neredeyse hiç değiştirmeden aynen kullandığı görülüyor...

Etik ihlali mi var?



İsyan Grupları:

Öztürk: "Anzavur'dan Önceki Ayaklanmalar".

Töreli: "Anzavur'dan Önceki Ayaklanmalar".

Öztürk: "Adapazarı, Hendek, Düzce ve Bolu Ayaklanmaları".

Töreli: "Adapazarı, Hendek, Düzce ve Bolu Ayaklanmaları".

Nutuk Bölümü Başlıkları:

Öztürk: "Anzavur İsyanları, Düzce İsyanı".

Töreli: "Anzavur İsyanları, Düzce İsyanı".

Öztürk: "Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan İsyanları".

Töreli: "Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan İsyanları".

Öztürk: "Cenup Hudutlarımızda Olan Hadiseler".

Töreli: "Güney Hudutlarımızda Olan Hadiseler" (Sadece "Cenup" yerine "Güney" kelimesi kullanılmıştır).

Gizli Oturum Konu Başlıkları:

Öztürk: "Düşmanların Emellerini Biliyoruz".

Töreli: "(Düşmanların Emelleri)".

Öztürk: "Bolu ve Çevresindeki Olaylar ve Fransız Diplomatı İle İlişki".

Töreli: "(Bolu ve Çevresindeki Hadiseler ve Fransız Diplomatı İle İlişki)".

Öztürk: "İzmir Cephesi - Kuvayi Milliye ve Müdafaai Hukuk".

Töreli: "(İzmir Cephesi - Kuva-yı Milliye ve Müdafaa-i Hukuk)".

Töreli çok da fazla çaba harcamamak için başlıkları tekrar ederken Öztürk’ün yazım yanlışlarını da aynen tekrar etmiştir:

Öztürk: "Demirci Efe’de Harekete Geçiyor". / Töreli: " Demirci Efe’de Harekete Geçiyor".

Ayrı yazılması gereken “de”yi bitişik yazan Öztürk’ün hatasını Töreli de aynen tekrar etmiştir.

İki kitap arasında şaşırtıcı benzerlikler...

Töreli'nin eserini akademik gözle mercek altına alınmasının ardından,

''Töreli'nin kitabındaki bölüm düzeni, isyanların sıralanışı ve başlıkların içeriği, İbrahim Sadi Öztürk'ün kitabıyla yüzde 90'ın üzerinde benzerlik göstermektedir.

Töreli, bu benzerliği önsözünde Öztürk'ün eserini "ana kaynak" olarak kullandığını belirterek zaten kabul etmektedir. Ancak bu akademik bir eser olmamanın ötesinde intihal bir eserdir. Diğer taraftan akademik yükseltmede de kullanılmıştır. Dolayısıyla akademik unvanların da tartışmaya açılması/iptal edilmesi gerektiği açık bir gerçekliktir'' bilgi notu dikkat çekiyor.

