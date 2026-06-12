LGS sınavına hazırlık sürecinde ders çalışmak kadar, sınav günü uyulması gereken kuralları bilmek de büyük önem taşıyor. Sınav stresi yaşayan öğrencilerin ve ailelerin kafasını karıştıran en önemli konulardan biri de sınav salonuna hangi eşyaların alınıp alınmayacağı oluyor. Öğrenciler, kırtasiye malzemelerini taşımak için kullandıkları kalemliklerin salona girişine izin verilip verilmediğini merak ediyor. Peki, LGS salonuna metal veya deri kalemlikle girilir mi? LGS'de öğrencilere kalem ve silgi dağıtılacak mı? İşte LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan kurallara dair tüm ayrıntılar.

LGS SINAVINA KALEMLİK ALINIYOR MU?

13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavında öğrencilerin sınav salonuna kalemlik sokması kesinlikle yasak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel sınav kılavuzunda, içeri alınmayacak eşyalar listesi açıkça belirtiliyor. Bu kurallara göre; sınav binalarına her türlü kumaş, plastik, metal veya deri kalemliğin girmesine hiçbir şekilde izin verilmiyor.

LGS'DE KALEMLİK NEDEN YASAK?

Sınav güvenlik önlemlerinin temel amacı, tüm öğrencilerin sınava eşit ve adil şartlar altında girmesini sağlamak. Kalemliklerin iç kısımlarına, astar aralarına kopya amaçlı notlar saklanabilmesi veya özel düzenekler yerleştirilebilmesi ihtimali bulunuyor. Bu tür güvenlik risklerinin önüne geçmek amacıyla, sınav görevlileri ve kapıdaki emniyet güçleri kalemlikle içeri girilmesine kesinlikle müsaade etmiyor.

LGS'DE KALEM, SİLGİ VE KALEMTIRAŞ VERİLİYOR MU?

YKS'nin aksine LGS'de öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı veya okul yönetimleri tarafından kalem, silgi ya da kalemtıraş dağıtımı yapılmıyor. Sınavda kullanılacak tüm kırtasiye malzemelerinin eksiksiz bir şekilde hazırlanması tamamen öğrenci ve velilerin sorumluluğuna bırakılıyor. Öğrencilerin sınava girerken kendi kurşun kalem, silgi ve kalemtıraşlarını yanlarında getirmesi gerekiyor.