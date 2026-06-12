2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılını tamamlayan binlerce AUZEF öğrencisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 12 Haziran itibarıyla erişime açılan final ham puanlarının ardından, öğrencilerin nihai başarı durumunu ve mezuniyetini belirleyecek çan eğrisi hesaplamaları için geri sayım başladı. Sistemdeki notlarını gören üniversiteliler, itiraz sürecinin de başlamasıyla birlikte "AUZEF harf notları ne zaman, hangi gün açıklanacak?", "AUZEF sınav sonuçları harf notuna nasıl çevriliyor?" diyerek araştırmalarını hızlandırdı. İşte AUZEF sınav takvimi ve harf notlarına dair tüm ayrıntılar.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Haziran'da açıklanan sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler için süreç başladı. Sonuçlara itirazlar 14 Haziran'a kadar devam edecek. Bu sürecin tamamlanması ve değerlendirmelerin bitmesinin ardından harf notları sisteme yüklenecek. Kurumun önceki yıllardaki işleyişi ve resmi yönergeleri dikkate alındığında, 2026 AUZEF bahar dönemi final harf notlarının 15 Haziran Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

AUZEF HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

Harf notlarının hesaplanması için öncelikle öğrencinin vize notunun yüzde 30'u ile final notunun yüzde 70'i alınıyor. Bu iki oran toplanarak öğrencinin başarı puanı elde ediliyor. Hemen ardından, ilgili dersi alan tüm öğrencilerin ortalaması baz alınarak çan eğrisi sistemi devreye giriyor. Çan eğrisi hesaplaması ve sınav itiraz süreçleri vakit aldığı için harf notları, ham puanların açıklanmasından birkaç gün sonra kesinleşiyor.