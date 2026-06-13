Çiftçilerin ÇKS sistemine beyan ettikleri parseller, bundan böyle ilgili üretim dönemine ait canlı uydu çekimleri ve bakanlığın yetkilendirdiği saha komisyonlarının teknik incelemeleri neticesinde onaylanacak.

Mirasçı İtirazları Tarımsal Destek Beyannamelerini Geçersiz Kılacak

İzmir'de veraset yoluyla birden çok kişiye kalmış ancak resmi taksimatı yapılmamış arazileri işleyen üreticilere yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Üretim amacıyla taahhütname sunulan tarlalara, diğer yasal mirasçıların ya da hissedarların resmi bir itiraz dilekçesi vermesi durumunda, o hisseye isabet eden alanların sistem kayıtları anında silinecek. İlgili üretim yılı boyunca geçerli olacak bu iptal kararı, o alan için verilecek tüm mazot, gübre ve ürün desteklerinin de durdurulmasına yol açacak.

İntikalsiz Taşınmazlar İçin 15 Günlük Evrak Teslim Şartı

• Tapu kayıtlarında asıl sahibi vefat etmiş ve intikal süreçleri tamamlanmamış tarım arazileri izleniyor.

• Ortaklar arasında arazi kullanımıyla ilgili anlaşmazlık çıkması durumunda, başvuru sahibinden yasal mirasçılık belgesi istenecek.

• İzmir’deki üreticilere bu belgeyi tarım müdürlüklerine teslim etmeleri için 15 gün süre verildi.

• Belirtilen süre içinde belge sunulmazsa, tarımsal mülkiyet beyanları geçersiz sayılacak.

Hisseli Parsellerde Tüm Paydaşların Onaylı İmzası İstenecek

Kendisine ait tapu payı bulunmayan alanlarda tarım yapan kişilerin, mülkün asıl hissedarları ile resmi bir kira mukavelesi düzenlemesi zorunlu olacak. Veraset yoluyla iştirak edilen ve hisse oranları tam olarak netleşmeyen arazilerde ise, tarlayı eken üreticinin tüm hak sahipleri tarafından onaylanmış bir taahhütnameyi kuruma ibraz etmesi gerekecek.