1 Mart'taki sınavın ardından 25 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların gergin bekleyişi sürüyor. Tercih sürecinin üzerinden geçen haftaların ardından gözler tamamen e-Devlet sistemine ve MSB personel temin ekranlarına çevrildi. Binlerce genç, hayalini kurdukları üniformaya kavuşmak için katılacakları zorlu mülakat aşamalarından önce bu ilk engeli aşmak istiyor. Adaylar, "2026 MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?" diyerek arama motorlarındaki sorgulamalarını sıklaştırdı. İşte MSB tercih sonuçları sorgulama ekranı ve ikinci aşama mülakat sürecine dair tüm ayrıntılar.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB, 2026 askeri öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı net tarihi henüz duyurmadı. Ancak 2025'te 24 Mart ile 21 Nisan tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları, 24 Haziran'da e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Bu takvim ve değerlendirme süreci göz önüne alındığında, yeni MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının üçüncü haftası içinde duyurulması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları belli olduğunda, adayların adreslerine posta yoluyla herhangi bir basılı tebligat veya belge gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçları sadece dijital ortamdan öğrenebilecek. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığının resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak ulaşacak. Bu nedenle adayların resmi duyuru kanallarını ve e-Devlet ekranını düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

MSÜ MÜLAKATLARI NEREDE VE NASIL YAPILACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte baraj puanını geçen adaylar için zorlu mülakat maratonu başlayacak. İkinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, mülakatlar için Ankara'da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesine davet edilecek. Bu aşamada adayların karşısına yeteneklerini, fiziki ve psikolojik dayanıklılıklarını ölçecek çoklu bir değerlendirme süreci çıkacak.

MSÜ MÜLAKATLARINDA HANGİ TESTLER YAPILACAK?

Ankara'daki mülakat merkezine giden askeri öğrenci adayları, seçtikleri okullara göre çeşitli testlere girecek. Hava Harp Okulunu tercih eden adaylar özel olarak Psikomotor Testi'ne tabi tutulacak. Bunun dışında barajı geçen tüm adaylar sırasıyla fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik (spor) testi, sözlü mülakat ve detaylı sağlık muayenesi aşamalarından geçecek. Tüm bu aşamaları başarıyla tamamlayan gençler, askeri öğrenci olma yolunda dev bir adım atacak.