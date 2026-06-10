Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklanan “İzmir’in En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu” araştırması kapsamında Lezita önemli bir başarıyla adını bir kez daha duyurdu. Şirket, “2025 yılı üretimden satışlar” kriteri çerçevesinde hazırlanmış olan listede 8’inci sırada kendine yer bularak bölgenin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 10’daki yerini korumuş oldu.

İlk 10’da yer aldı!

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen “En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları duyuruldu. Şirketlerin üretim ve satış performanslarına göre değerlendirmeye alındığı araştırmada, gıda sektörünün önemli markalarından Lezita dikkat çeken firmalar arasında kendine yer buldu.

Üretim kapasitesi ve ihracat gücü!

Şirketin üretim kapasitesi, ihracat performansı ve yenilikçi ürün yatırımlarının bu başarıda önemli rol aldığı ifade edildi. Güçlü sanayi altyapısıyla faaliyetlerini gerçekleştiren Lezita’nın, katma değerli üretim anlayışıyla hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

“Ekip çalışmasının sonucu”

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, yeniden ilk 10 içerisinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ergül, elde edilen başarının çalışanların özverili emeği, iş ortaklarıyla kurulan güçlü iş birlikleri ve uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Dev üretim!

Lezita’nın İzmir Kemalpaşa’da bulunan entegre üretim tesisinde yılda yaklaşık 290 bin ton piliç eti ve 82 bin ton ileri işlenmiş ürün üretildiği belirtildi.

Çok sayıda ülkeye ihracat!

Lezita ürünlerinin Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın 70’ten fazla ülkesine gittiğini ifade eden Ergül, şirketin ihracat alanındaki büyümesini devam ettirdiğini belirtti.

