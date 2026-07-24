İzmir Kemalpaşa'da yürütülmekte olan bir inşaat çalışması esnasında gerçekleşen duvar çökmesi paniği de beraberinde getirdi. Atatürk Mahallesi'nde yer alan bir binanın zemin katı yanında yapılan çalışma esnasında meydana gelen çökme, çevredeki iki binayı da etkiledi. Duvarın çökmesiyle birlikte bitişiğinde yer alan binaların bulunduğu alanda kısmi toprak kayması yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip intikal etti.

Binalar tedbir amacıyla boşaltıldı!

Olay sonrasında bölgeye intikal eden ekipler, olası riskleri değerlendirmek için inceleme gerçekleştirdi. İlk teknik değerlendirmeler neticesinde, can güvenliğini sağlamak için etkilenen binalarda ikamet eden vatandaşların tahliyesi gerçekleştirildi.

Kaymakam Daştan'dan olay yerinde inceleme!

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, olay sonrasında bölgeye giderek incelemeler yaptı. İlgili kurum temsilcilerinden çalışmalarla ilgili olarak bilgi alan Daştan, ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığının altını çizdi. Kaymakam Daştan, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu ifade ederek, vatandaşların güvenliğinin sağlanması için tüm kurumların gerekli önlemleri aldığını vurguladı.

Teknik incelemeler devam ediyor!

Olayın nedeninin kesin olarak tespit edilmesi için bölgede teknik ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi.