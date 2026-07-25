İzmir’de Tüketici Hakem Heyeti, emsal olacak bir karara imza attı. İnternet hizmetinde yaşadığı uzun süreli kesinti ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliği sonlandıran tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verildi. Olay, Kemalpaşa’da yaşandı. Kemalpaşa’da yaşanan L.İ., internet hizmeti kullanımında verilen taahhüt süresi henüz dolmadan sık sık bağlantı hızı şikayeti ve kopmalarla karşılaşmaya başladı. Yaşandığı sorunlardan kurtulmak için internet hizmetini sonlandıran L.İ.’den firma 4 bin 211 liralık cayma bedeli istedi. Cayma bedelini ödeyen ancak bunun haksız olduğunu ileri süren tüketici ise İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Firmadan savunma yapması talep edildi. İnternet hizmetinin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sunulduğu ve altyapı arızalarında doğrudan müdahale yetkilerinin olmadığını belirten firma, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması nedeniyle tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.

“Ayıplı hizmet” hükümleri kapsamında ele alındı

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, başvuruyu inceleyerek 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "ayıplı hizmet" hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirledi. Hakem heyeti, hizmet sağlayıcının ise hizmetin sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunulduğunu ortaya koyan somut ve teknik bir delil sunamadığına karar verdi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Tüketicinin hizmetten yararlanamadığına ilişkin beyanlarının, olayın akışı ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum hizmetin, tüketicinin makul beklentisini karşılamadığını ve ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, bu nedenle tahakkuk ettirilen 4 bin 211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır."

“Herhangi maddi külfet bulunmuyor”

Tüketicinin avukatı Ege Görkem Ertürk, tüketicinin haklı sebeplerinin bulunması halinde istenen cayma bedelinin tahsil edilmemesi gerektiğini söyledi. Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine başvurmak tamamen ücretsiz. Olumsuz bir sonuçla karşılaşmaları halinde dahi kendilerine herhangi bir maddi külfette bulunulmuyor. Bu yüzden vatandaşların hiç tereddütte bulunmadan kolaylıkla başvurmalarını ve herhangi bir risk bulunmadığını hatırlatmak isterim” dedi.

Süreç hakkında bilgiler de verdi

Tüketicinin altyapıyı sağlayan firmanın taşeron yolla başka bir altyapıyı almasından sorumlu tutulamayacağına dikkati çeken Ertürk, “Tüketici altyapıyı, A firmasından mı alıyorum B firmasından mı alıyorum diye bilemez. Bu konuda tüketiciye herhangi bir yükümlülük yükleyemez. Ben sözleşmeyi A firmasıyla yaptım. Dolayısıyla A firmasının bu hizmeti başka bir firmadan alıp almadığı beni ilgilendirmez. Tüketicinin bu konuda tamamen muhatap olduğu firma A firmasıdır. Tüketiciye bu hizmeti vermeyi taahhüt eden de A firmasıdır. Dolayısıyla A firmasının başka herhangi bir firmadan kaynaklı bahanesinden tüketici sorumlu tutulamaz” diye konuştu.