Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İzmir milletvekilleri ile birlikte İzmir iş dünyası temsilcilerini Bakanlıkta konuk etti. Düzenlenen toplantıda İzmir’in turizm potansiyeli, devam eden yatırımlar ve gelecek döneme ilişkin hedefler üzerinde duruldu.

İzmir turizmi gündemde!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından gerçekleştirmiş olduğu paylaşımla İzmir’e yönelik düzenlenen toplantının ayrıntılarına yer verdi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti İzmir milletvekilleri ile İzmir iş dünyasının temsilcileri katılım gösterdi. Toplantıda kentin turizm alanındaki mevcut durumu, yatırım süreçleri ve yeni dönem projeleri üzerinde duruldu.

“Güçlü potansiyelini değerlendirdik”

Bakan Ersoy yaptığı paylaşımda, İzmir’in sahip olduğu turizm kapasitesinin daha ileriye taşınmasına yönelik değerlendirmeler üzerinde durduklarını ifade etti.

Ersoy, “İzmir turizminin sahip olduğu güçlü potansiyeli daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirmek üzere bugün Bakanlığımızda verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.” dedi.

Milletvekilleri ve iş dünyasından katılım!

Toplantıya AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı Aksoy, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da katılım gösterdi.

Ayrıca İzmir iş dünyası, turizm sektörü ile ticaret ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri de toplantıya katıldı.