ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sürerken Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması petrol arzında ciddi bir darboğaz yarattı. Bu tablo doğrudan Türkiye'nin akaryakıt maliyetlerine yansıyor ve sürücüler her gece yeni bir zam haberiyle karşılaşma tedirginliği yaşıyor.

Motorine 28 Mart'ta ne kadar zam yapıldı?

Akaryakıt sektöründen gelen bilgilere göre 28 Mart gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6 lira 23 kuruş tutarında artış uygulandı. Motorinde ÖTV daha önce sıfırlanmış olduğu için bu zamın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı. Yapılan artışla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı yaklaşık 75 TL seviyesine ulaşırken, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bu rakam 76 TL'yi aştı.

Benzine zam gelecek mi?

Benzin fiyatlarında şimdilik herhangi bir değişiklik gündemde değil. Ancak enerji uzmanları, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde benzine de kısa süre içinde zam gelmesinin kaçınılmaz olacağını vurguluyor. Son haftalarda yaşanan fiyat dalgalanmaları göz önüne alındığında, benzin kullanıcılarının da tedbirli olması gerektiği öne çıkıyor.

Brent petrol neden bu kadar yükseldi?

İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu bir kez daha vurgulayarak boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu. Bu açıklama küresel petrol piyasasında sert bir fiyat artışını tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Körfez bölgesindeki enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve arz güvenliği endişeleri, ham petrolü 60 dolar seviyesinden kısa sürede 110 dolar bandına taşıdı.

Mazot fiyatı 80 TL sınırına dayandı

Art arda gelen zamların etkisiyle mazotun litre fiyatı ülke genelinde 80 TL sınırına yaklaştı. Özellikle doğu illerinde 1 litre motorin 77 TL civarında seyrediyor. Taşımacılık ve lojistik sektörü bu maliyet artışından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin hafiflemediği sürece akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının süreceği görüşünde birleşiyor.