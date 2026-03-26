Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan çıkarılan Sahne Tasarımcısı Özlem Karabay, “Levent Üzümcü’nün görüşüyle işten atıldım, mahkeme işe iademe karar verdi” dedi

İşe dönüş davamı kazandım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün görüşü üzerine Şehir Tiyatrolarındaki işinden atıldığını öne süren Sahne Tasarımcısı Özlem Karabay, işe dönüş davasını kazanığını açıkladı. Karabay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir Şehir Tiyatroları’ndan Levent Üzümcü’nün görüşüyle atılmam üzerine açmış olduğum, tam bir yıldır İzmir 22. İş Mahkemesinde süren işe iade davamda, bugün görülen son duruşmamda haklı bulundum. İşe İademe karar verildi” dedi. Karabay’ın paylaşımının altına sanatçılar ve sanatseverler tebrik mesajları yazdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Üzümcü’ye gönderme!

Karabay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı, “Senelerdir tek başına ayakta kalmak için mücadele eden bir kadın sanatçı olarak teklif üzerine memuriyetimden istifa ederek geldiğim, kurucularından olduğum, sahnesinin betonunu döktüğüm, ekibini kurduğum, kendisi göreve gelene kadar her zerresinde emeğim olan İzmir Şehir Tiyatrosu’ndan, Yeni Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün görüşü üzerine atıldım. İşim, ekmeğim ve geleceğim bu görüş ile koyu bir karanlığa gömüldü. Bir yıldır bu haksızlığa karşı hukuk mücadelesi veriyor ve emeğimin, geleceğimin yok edilmesinin ağır yükünü taşıyorum. Sahne üstünde, vitrinlerde; sanat emekçilerinin, kadınların hakkının savunulması gerektiğini haykıranların; sahne arkasında sanat emekçilerinin ekmeğiyle nasıl rahatça oynayabildiklerinin bilinmemesinin yükünü de taşımaktan bugün hırpalanıp kurtulmak istiyorum.. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyor. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim ki, hiçbir kadın hakkından, emeğinden vazgeçmez! 8 Mart’ta emeği yok sayılan tüm kadınların direnişini selamlıyorum"