Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in kalbi Konak’ta, genç neslin kişisel gelişimine katkı sunacak vizyoner bir adım daha atıldı. Konak Belediyesi Gençlik Merkezi (GEKO), Pi Gençlik Derneği ile stratejik bir iş birliğine imza atarak kapılarını "İngilizce ve Lehçe Konuşma Kulüpleri" için açtı. Özellikle akademik ve sosyal hayatında yabancı dil pratiğini geliştirmek isteyen 18-30 yaş grubundaki gençler için tasarlanan bu kulüpler, nisan ayı boyunca devam edecek eğitim maratonu için yeni dönem kayıtlarını kabul etmeye başladı. Yabancı eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen program, gençlere sadece dil öğrenme imkanı değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı da sunuyor.

Yabancı eğitmenler eşliğinde interaktif dil pratiği

Geleneksel eğitim metotlarının ötesine geçmeyi hedefleyen Konak Belediyesi, dil öğreniminde en büyük engel olan "konuşma çekincesini" ortadan kaldırmak için interaktif bir ortam sağlıyor. GEKO bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, gençler yabancı hocalarla birebir diyalog kurarak telaffuzlarını güçlendirme ve akıcı konuşma yetisi kazanma şansı yakalıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet kapsamında, İngilizce Konuşma Kulübü her Çarşamba, Lehçe Konuşma Kulübü ise her Cuma günü 18.00 ile 20.00 saatleri arasında düzenleniyor. Gençlik Merkezi’nin modern ve samimi atmosferinde gerçekleşen buluşmalarda, çay ve kahve ikramları eşliğinde yürütülen sohbetler, öğrenme sürecini keyifli bir sosyal etkinliğe dönüştürüyor.

Alsancak’ın merkezinde sosyalleşme ve eğitim bir arada

Türkan Saylan Gençlik Merkezi binasının 4. ve 5. katlarında hizmet veren merkez, gençlerin kendilerini ait hissettikleri bir aile ortamı sunuyor. Dil becerilerini geliştirirken yeni arkadaşlıklar kuran gençler, Alsancak’ın merkezi konumundaki bu imkan sayesinde sosyalleşme ihtiyaçlarını da nitelikli bir şekilde karşılıyor. Belediye yetkilileri, nisan ayı kontenjanlarının sınırlı olduğunu vurgulayarak, bu fırsattan yararlanmak isteyen İzmirli gençlerin vakit kaybetmeden başvurularını tamamlamaları gerektiğinin altını çiziyor. Eğitimlerin sürekliliği ve disiplini, katılımcıların dil konusundaki özgüvenlerini artırmayı hedeflerken, Konak’ın gençlerini global dünyayla rekabet edebilir düzeye taşımayı amaçlıyor.

Dijital başvuru ve kolay kayıt imkanı

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen bu anlamlı projeye dahil olmak isteyen adaylar için kayıt süreci tamamen dijital platformlar üzerinden yürütülüyor. Başvuru yapmak isteyen 18-30 yaş arası bireyler, Konak Belediyesi’nin resmi web sitesinde yer alan "basvuru.konak.bel.tr" adresi üzerinden form doldurarak kontenjan dahilinde yerlerini ayırtabiliyor. Kulüpler hakkındaki güncel duyurular, ders programları ve merkezdeki diğer sosyal etkinlikler, Konak Belediyesi’nin resmi sosyal medya mecraları ile Gençlik Merkezi’nin (GEKO) kendi hesaplarından anlık olarak takip edilebiliyor. Şehrin dinamik genç nüfusunu dil öğrenmeye davet eden bu proje, yerel yönetimlerin eğitimdeki destekleyici rolüne dair başarılı bir örnek sergiliyor.

