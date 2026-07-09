Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. 2018'de gencecik bir yetenek olarak adım attığı salondan artık bir NBA oyuncusu olarak çıkıyor Tarık Biberovic. Milli basketbolcu rotayı Amerika'ya çevirdi. Dallas Mavericks, 25 yaşındaki yıldıza kancayı taktı ve işi bitirdi. Haklarını satın alan Teksas ekibi, Biberovic ile masaya oturup imzaları attı bile.

DALLAS MAVERICKS İLE MASAYA OTURDU

NBA ekibi Dallas Mavericks, milli yıldızımızla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Masadaki rakamlar ise gerçekten dudak uçuklatıyor. Dallas'ın Tarık'a iki yıl için toplam 6 milyon dolar (yaklaşık 198 milyon TL) ödemesi bekleniyor.

Bu dev transferden Fenerbahçe'nin kasası da dolup taşacak. Sarı lacivertliler, oyuncunun çıkış maddesini kullanarak 2 milyon dolarlık (yaklaşık 66 milyon TL) ciddi bir geliri hanesine yazdıracak. Hesap ortada, kazanan hem oyuncu hem de kulüp oldu.

SARI LACİVERTLİLERDEN DUYGUSAL VEDA

Ayrılığın resmileşmesinin hemen ardından Fenerbahçe cephesinden veda mesajı geldi. Kulüp, 17 yaşında kapıdan içeri giren ve simge isimlerden biri haline gelen Tarık için oldukça duygusal bir açıklama yayımladı. O satırlarda hem teşekkür hem de gurur vardı.

Sarı lacivertli kulüp veda mesajında noktası virgülüne şu ifadelere yer verdi:

"2018 yılında ailemize katılan, gösterdiği özveri, bitmek bilmeyen mücadelesi ve Fenerbahçelilik duruşuyla takımımızın simge isimlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic, kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.

Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçemize katılan Tarık; burada yetişmiş, gelişmiş ve adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdırmıştır. Sporcumuz, Çubuklu formamız altında kazandığı 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuyla kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır.

Tarık Biberovic, sahaya yansıttığı mücadele, takımına duyduğu bağlılık ve örnek karakteriyle yalnızca kazandığı kupalarla değil, Fenerbahçe ailesinin gönlünde edindiği yerle de daima hatırlanacaktır.

Kulübümüze verdiği emek, armamıza duyduğu bağlılık ve birlikte yaşadığımız unutulmaz zaferler için Tarık'a teşekkür ediyor; NBA kariyerinde de bizlere aynı gururu yaşatacağına yürekten inanıyoruz.

Yolun açık olsun Fenerbahçeli Tarık! Kalbimiz her zaman seninle. Bu bir veda değil… Tekrar görüşünceye dek."

ÇUBUKLU FORMADAKİ KUPA KOLEKSİYONU

Tarık Biberovic'in Fenerbahçe kariyeri kelimenin tam anlamıyla kupalarla dolu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu, sarı lacivertli çatı altında unutulmaz zaferlere imza attı. Sadece kazanılan maçlar değil, müzeye götürülen kupalar da bu müthiş serüvenin tescili niteliğinde.

İşte milli yıldızın çubuklu formayla kaldırdığı o kupalar:

1 EuroLeague Şampiyonluğu

4 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

5 Türkiye Kupası

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası

Milli gururumuz, geride devasa bir kupa koleksiyonu bırakarak artık Teksas yollarına düşüyor.