Kolombiya’da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan Amasya Merzifonlu Zehranur Aslan, gururlandıran bir başarıya imza attı.

Altın madalyayı kazandı

Genç sporcu, koparmada 86 kilogram, silkmede ise 112 kilogram kaldırarak toplamda 198 kilogramlık dereceye ulaştı ve dünya şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.

Bu tarihi başarının sonrasında memleketi Merzifon’da sevinçle karşılandı, genç sporcuya en anlamlı jestlerden biri ise Gençlik ve Spor Bakanı'ndan geldi.

Merzifon’da çifte gurur

Merzifon Gençlik Merkezi’nin resmi açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gerçekleştirdiği konuşmada salonu dolduran kalabalığa büyük bir sürpriz açıkladı.

Kürsüden genç şampiyonu ve başarısında büyük emeği olan antrenörü Recep Arslan’ı tebrik eden Bakan Bak, yeni hizmete giren bu modern tesisin artık Zehranur’un adını taşıyacağını açıkladı.

"Kızımızın ismini buraya veriyoruz"

Henüz 16 yaşında elde ettiği bu önemli başarıyla akranlarına ve gelecek nesillere örnek olan Zehranur Aslan’ın gösterdiği başarıya dikkat çeken Bakan Bak,

"Buranın kızı Zehranur Aslan halterde yıldızlar dünya şampiyonu oldu. İşte bu çocukların içerisinden çıktı. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu da olur. Onu bir daha alkışlıyoruz. Kızımızın ismini buraya veriyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.