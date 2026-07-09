Son Mühür/Beste Temel Programın moderatörü Tunç Erciyas ile Son Mühür Spor Müdürü Hüseyin Demir'in değerlendirmelerinde Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk yarışından Göztepe'nin yeni sezon hazırlıklarına, Altınordu ve Altay'ın yaşadığı mali sorunlardan NATO Zirvesi'nde futbolun gündeme gelmesine kadar birçok konu değerlendirildi.

“Futbol Dosyası’nda Dünya Kupası ve İzmir futbolu masaya yatırıldı”

Son Mühür TV'de yayınlanan Futbol Dosyası programında futbol gündeminin öne çıkan başlıkları değerlendirildi. Programın moderatörü Tunç Erciyas ile Son Mühür Spor Müdürü Hüseyin Demir, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, NATO Zirvesi'nde futbol üzerine yapılan açıklamalar ve İzmir kulüplerindeki son gelişmeleri ele aldı. Programda Dünya Kupası'ndan İzmir futboluna uzanan geniş bir gündem değerlendirilirken, Göztepe'nin yeni sezon hazırlıkları ile Altınordu ve Altay'ın içinde bulunduğu süreç de masaya yatırıldı.

“Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı”

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final öncesi heyecanın arttığını belirten Hüseyin Demir, oynanacak karşılaşmaların futbolseverlere yüksek tempolu mücadeleler izleteceğini söyledi. Demir, "Kaliteli, seyir zevki yüksek, birbirinden değerli maçları izleyeceğiz. Kupa finaline doğru gidiyoruz, 19 temmuzda şampiyon belli olacak. Fransa Arjantin finali bekleniyor. Fransa cayır cayır oynuyor ama Fas da çok ters gelebilir. Afrika takımlarını şu an tek temsil eden o. Fas çok tehlikeli, hücum oynamayı seven, ters köşe yapan bir takım. Fakat tüm otoriterlere rağmen Fransa çok seviliyor. Rekabet çok farklı olacak. Öte yandan İspanya’nın hem defansif hem ofansif yönü iyi. Takım oyununu sistemli düzenli oynayan ve oyun felsefesini benimseyen bir takım. Belçika’nın da son sekize gelmesi büyük bir başarı. Ancak bence çok büyük bir sürpriz olmazsa İspanya rahatça alacaktır. Yarı finalde ise hiç beklemediğimiz bir takımla karşılaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“NATO Zirvesi’nde futbol gündemi”

Programda NATO Zirvesi'nde futbolun gündeme gelmesi de değerlendirildi. Zirvede devlet liderlerinin futbol üzerinden sohbet ettiğini belirten Hüseyin Demir, "NATO ve spor farklı alanlar gibi gözüküyor ama aslında futbol her yerde futbol. Dünyadaki devlet liderleri toplantı öncesinde ve sonrasında, salonlarda kulislerde yansıyan sohbetlerde hep futbol konuşuyorlar. Norveç ve İngiltere’nin başkanları birbirlerine forma hediye ettiler ve aralarında şakalaştılar. Zirve bu şekilde renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın tüm liderlerinin olduğu bir yerde bile açılış konuşmasında kolektif bilince ve futbola dair bir söylem oldu. NATO genel sekreteri Mark Rutte dedi ki 'nasıl bir takım defans orta saha forvetten oluşursa biz de öyleyiz'" dedi.

“Göztepe’de Avrupa hedefi”

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'nin yeni sezon hazırlıklarını da değerlendiren Demir, sarı-kırmızılı ekibin transfer çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Demir, "Göztepe dört büyüklere karşı her zaman dirençli ve güzel oynuyor. Şu an takım Slovenya’da kamp yapıyor. Yeni transferler takıma dahil oldu. Onların da takıma dahil olmasıyla takımın yeni kimyası ve uyumu sahaya çıktı. Önümüzdeki sezon da Avrupa için kolları sıvadılar, ellerinden geleni yapacaklar. Transfer politikalarına baktığımızda çok başarılı ve gayet iyi ilerliyor. Kampta hazırlık maçları oynayacaklar orada da eksik ve hataları görecekler. Ağustosta da maçlar başlayacak. Şu an kaleci pozisyonuna transfer düşünülüyor, muhtemelen tecrübeli olgun bir Türk kaleci alınır, bir tane de sol bek takviyesi olabilir ve bu şekilde transfer sezonunu kapatırlar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

“Altınordu ve Altay’da kritik süreç”

İzmir futbolunun köklü kulüpleri Altınordu ve Altay'ın yaşadığı mali sorunlara da değinen Hüseyin Demir, artan maliyetlerin kulüpleri zorladığını ifade etti. Demir, "Maliyetlerin artması ve finansal sıkıntılardan dolayı artık deplasman maliyeti bir milyon Türk lirasını buluyor. Altınordu da ligden çekilme kararı aldı. Harcamalarını tamamen sürdürülebilir altyapı modeline yatırım yapacak. Geçtiğimiz günlerde uluslararası dış yatırımcılarla bir görüşme oldu. Cazip bir teklif gelmedi. Şimdi başkanlar görüşüyor, Altınordu camiası tekrar kenetlenerek bir araya geldi. Altınordu’nun 2026-2027 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci ligde olacağını düşünmüyorum. Büyük Altay da aynı şekilde en kötü günlerini yaşıyor. Üzerinden kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Finansal sürdürebilirlik ekonomik durumlarla ilgili büyük sıkıntılar var. Yatırımcı arayışları zayıf kaldı ve bulamadılar. Önümüzdeki günlerde bir olağanüstü genel kurul var. Başkanlık adayı yok, son günlerde belli olacak. İyi bir başkanın gelip takımı ayağa kaldırmasını umuyoruz." sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.