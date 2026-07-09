Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet devam ediyor. 2025-2026 sezonunda play-off yarı final serisinde Bandırma Bordo Basketbol’a elenen sarı-kırmızılılar iç ve dış transferde harekete geçti. Üst üste transferler ile taraftarlarını heyecanlandıran İzmir temsilcisi, başantrenör Nehir Berk ile yola devam etme kararı aldı. Göztepe potada istikrarını korumaya devam ederken TBL’de ikinci sezonunda şampiyonluğu hedefliyor.

“Milli takımda Dünya dördüncüsü oldu”

Genel menajer Onur Cumhur Aksoy ve başantrenör Berk, yeni sezonda Göztepe’yi şampiyon yaparak adını Süper Lig’e yazdırmak istiyor. Deneyimli başantrenör Nehir Berk, FIBA U17 Basketbol Dünya Şampiyonası’nda dördüncü olarak ülkemizi başarıyla temsil etti. 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Göztepe’de takımın başına geçen antrenör sarı-kırmızılıları play-off yarı finale taşdı.İzmir temsilcisi, takımın kimyasını ve uyumunu korurken Eray Büyükcangaz ve kaptan Fatih Cantitiz ile yola devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Emir Arda Sivas, Jamari Traylor, Ahmet Can Duran transferleriyle taraftarlarını heyecanlandırdı.

“Göztepe’den Nehir Berk paylaşımı”

Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni sezon planlamamız doğrultusunda, 2026–2027 sezonunda da Başantrenörümüz Nehir Berk ile yolumuza devam ediyoruz. Birlikte yeni hedeflere, yeni başarılara” ifadelerine yer verdi. Göz-Göz, öte yandan Nehir Berk’in teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenörler Ahmet Hakan Demirci ve Engin Erel, takım menajerimiz Kubilay Çetin, fizyoterapist Burak Karadayı ve malzeme sorumlumuz İmdat Kılıçaslan ile 2026–2027 sezonunda birlikte hareket etme kararı aldı.