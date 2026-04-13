Baharın gelmesiyle birlikte Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanlara yayılan toplayıcılar, kuzugöbeği mantarı mesaisine başladı. Dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için hem bir gelenek hem de ciddi bir ekonomik kazanç olan bu özel tür, yüksek besin değeri ve mutfaklara kattığı eşsiz aromasıyla büyük talep görüyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARININ FİYATI NE KADAR, NEDEN PAHALI?

Sezonun ilk günlerinde ormanlarda az bulunması nedeniyle kuzugöbeği mantarının kilogram fiyatı 4 bin TL'ye kadar çıkıyor. İlerleyen haftalarda hasadın ve arzın artmasıyla birlikte fiyatlar 1.500 TL bandına kadar iniyor. Günde ortalama 1 ile 5 kilogram arasında ürün toplayabilen bölge halkı, bu sayede ciddi bir gelir elde ediyor.

Fiyatının bu kadar yüksek olmasının en büyük nedeni ise tamamen doğada kendiliğinden yetişmesi ve yapay yollarla zor üretilmesi. Sadece belirli rakım ve iklim koşullarında filizlenen bu mantar, kısa bir sezon boyunca doğada gizli bir şekilde büyüyor. Sabahın ilk ışıklarından akşama kadar süren zahmetli arama süreci, emeğin ve ürünün değerini katlıyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI NEREDE YETİŞİR, HANGİ AYDA ÇIKAR?

Kuzugöbeği mantarı, ekolojik yapısı bozulmamış doğal ormanlık alanları seviyor. Türkiye'de en çok Antalya Akseki çevresinde ve Toros Dağları'nda görülüyor. Özellikle sedir ve ladin ağaçlarının yoğun olduğu, nemli ve gölgeli orman tabanlarında, 1000 ile 1800 metre rakım aralığında kendine yaşam alanı buluyor.

Bahar yağmurlarının mantar üzerindeki etkisi çok büyük. Genellikle nisan ayının ilk haftalarında yüzünü göstermeye başlayan kuzugöbeği, nisan ayı boyunca en yoğun hasat dönemini yaşıyor. Yağışların elverişli gitmesi ve toprağın nemini koruması durumunda sezon mayıs ayının sonlarına kadar uzayabiliyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI NASIL YETİŞTİRİLİR?

Kültür mantarları gibi seralarda veya kontrollü tesislerde kolayca yetiştirilebilen bir tür değil. Doğada sedir ve ladin gibi belirli ağaçların kökleriyle simbiyotik (ortak yaşam) bir bağ kurarak gelişiyor. Nemli, serin ve humuslu toprağa ihtiyaç duyan bu mantarın laboratuvar ortamında üretimi çok kısıtlı kalıyor. Ticari boyutta yaygın bir yetiştiriciliği bulunmadığı için pazar ihtiyacı tamamen doğadan toplanarak karşılanıyor.

KUZUGÖBEĞİ MANTARININ FAYDALARI NELER?

Lezzeti kadar insan vücuduna sağladığı faydalarla da öne çıkan kuzugöbeği mantarı, tam bir sağlık deposu görevi görüyor. Yüksek oranda protein barındırırken yağ oranının çok düşük olması, onu diyet dostu hafif bir gıda yapıyor. Güçlü antioksidan yapısıyla bağışıklık sistemini destekliyor ve zengin mineral içeriğiyle hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. Yöre halkı, taze tüketmenin yanı sıra bu mantarı kurutarak saklıyor ve özellikle etli sulu yemekler ile baklagillerin içine katarak eşsiz bir lezzet yaratıyor.