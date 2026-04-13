Kamu sektöründe iş arayan vatandaşlar internet üzerinden güncel durumu ve başvuru takvimini yoğun bir şekilde araştırıyor. Kurumun resmi internet sitesinden yapılacak son dakika açıklamaları memur adayları tarafından dikkatle takip ediliyor. Sürecin hızlanmasıyla birlikte gözler tamamen başvuru şartlarına odaklandı.

Planlanan yirmi bin kişilik dev kamu alım sürecinin ilk aşaması zaten başarıyla tamamlandı. İlk etapta beş bin personel zorlu mülakatları ve güvenlik soruşturmalarını geçerek yeni görev yerlerinde mesaiye başladı. Geriye kalan on beş bin kişilik oldukça geniş kadro ise 2026 yılı takvimi içinde peyderpey sisteme dahil olacak. Yeni alınacak binlerce memur sayesinde adliyelerin ve cezaevlerinin iş yükü çok büyük oranda hafifleyecek. Memur adayları, başvuru sürecine eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmek adına kontenjanları, kadro dağılımını ve yaş şartı gibi temel detayları şimdiden öğrenmek istiyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları

Geriye kalan on beş bin personelin istihdam sürecine dair kesin ayrıntılar kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. Net başvuru tarihleri, istenen belgeler ve adaylarda aranacak özel şartlar, bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanacak kapsamlı bir kılavuzla tam olarak netlik kazanacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvuru" ekranını kullanarak tamamen elektronik ortamda pratik bir şekilde yapacak. İşe alım sürecinde genel olarak adayların aldıkları güncel KPSS puan türü ve sözlü mülakat sonuçları son derece belirleyici bir rol oynuyor. İlana çıkılmasının hemen ardından başlayacak başvurular için adayların ilgili sistemleri sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Kılavuzun yakın zamanda yayınlanması ve başvuru ekranlarının tüm kullanıcılara aktif hale gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kadroları ve branş dağılımı

Atama bekleyen adaylar özellikle kendi mezuniyet alanlarına uygun kadroların açılıp açılmayacağını büyük bir heyecanla merak ediyor. Bakanlık, adliyelerin ve Türkiye genelindeki cezaevlerinin acil personel ihtiyaçlarına göre oldukça geniş bir branş yelpazesinde alım yapıyor. Yayımlanan ön bilgilere göre 2026 yılında yapılacak on beş bin kişilik alım listesinde çok sayıda farklı meslek grubu kendilerine yer buluyor. Merakla beklenen güncel alım kadroları ve branşlara göre genel dağılım tablosu şu şekilde sıralanıyor:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) kadroları

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen, Tekniker, Mühendis ve İstatistikçi birimleri

Hemşire, Sağlık Teknikeri, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alanları

Adliyelerde görev alacak İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli grupları (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)