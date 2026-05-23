Yılın en uzun tatil dönemlerinden birine sahne olan Kurban Bayramı öncesinde, şehir içi hareketlilik zirveye ulaştı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, bayram süresince bütçelerini planlamak ve ulaşım rotalarını çizmek için belediye araçları ile bakanlığa bağlı raylı sistemlerin ücret politikasını sorguluyor. İnternette "İstanbul'da toplu taşıma kaç gün ücretsiz?", "EGO, İETT ve ESHOT otobüsleri bedava mı?" gibi soruların yanıtları aranırken, Cumhurbaşkanlığı kararı ile hangi hatların hangi tarihler arasında ücretsiz hizmet vereceği adım adım belli oldu.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların rahat bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ücretsiz toplu taşıma uygulaması devreye giriyor. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde belirli ulaşım hatları ve belediyelere ait toplu taşıma araçları bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Alınan karar doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan büyük raylı sistem hatlarında ücret alınmıyor. Bayram süresince ücretsiz olarak kullanılabilecek bakanlığa bağlı hatlar şu şekilde sıralanıyor:

Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

BELEDİYE ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ, METROBÜS VE METRO BEDAVA MI?

Ücretsiz ulaşım kararı sadece bakanlığın işlettiği hatlarla sınırlı kalmıyor. Belediyeler ile belediyelere bağlı şirketlerin ve müesseselerin yürüttüğü şehir içi toplu taşıma hizmetleri de kapsama dahil ediliyor. Bu doğrultuda bayram boyunca ücret ödemeden binilebilecek araçlar arasında şunlar yer alıyor:

İETT otobüsleri, metrobüs ve tramvay hatları

Metro seferleri ve Şehir Hatları vapurları

Ankara'da EGO otobüsleri ve metroları

İzmir'de ESHOT otobüsleri, metro ve deniz ulaşımı seferleri

ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMASI HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ?

Milyonlarca yolcunun yararlanacağı ücretsiz toplu taşıma takvimi saat bazında belirlendi. Uygulama, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’da başlıyor. Ücretsiz ulaşım imkanı, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi günü gece yarısı son buluyor. Vatandaşlar bu dört günlük süre zarfında belirtilen araçlardan kart basarak ancak ücret ödemeden faydalanıyor.