İzmir’in en zengin insanı denince öne çıkan Lucien Arkas, Forbes Türkiye’nin 2025 listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle yer aldı. Elbette bu tür listeler sabit değil; döviz, şirket değerlemeleri, ortaklık yapıları ve piyasa koşulları sıralamayı değiştirebilir. Yine de açık servet listelerine bakıldığında İzmir merkezli iş dünyası içinde Lucien Arkas adı en net cevap olarak duruyor.

İzmir’in en zengin insanı

Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Arkas Holding’in geçmişi 1900’lerin başına kadar uzanıyor. Grup, yıllar içinde deniz taşımacılığı, lojistik, liman hizmetleri, terminal işletmeciliği ve armatörlük gibi alanlarda büyüdü.

Bu büyüme, İzmir’in liman kenti kimliğiyle de doğrudan bağlantılı. Kentin ticaret damarını besleyen deniz yolu, Arkas’ın ana çalışma alanı oldu. Bu nedenle Lucien Arkas yalnızca zenginler listesinde adı geçen bir iş insanı değil, İzmir ekonomisinin yönünü belirleyen aktörlerden biri olarak da görülüyor.

Lucien Arkas kimdir?

Lucien Arkas, İzmir merkezli Arkas Holding’in başındaki isim. Denizcilik ve lojistik alanında büyüyen şirket, zamanla Türkiye’nin en güçlü özel sektör denizcilik gruplarından birine dönüştü. Arkas adı bugün konteyner taşımacılığı, liman hizmetleri ve uluslararası lojistikle birlikte anılıyor.

Arkas ailesinden Bernard Arkas da servet listelerinde yer alan isimler arasında. Bu tablo, İzmir’de sermaye gücü denince Arkas ailesinin neden ilk sıralarda anıldığını gösteriyor. Ailenin etkisi yalnızca şirket ölçeğiyle sınırlı değil; kültür, sanat ve koleksiyon alanındaki faaliyetleriyle de kentte görünür bir yere sahip.

İzmir’de başka zengin iş insanları kimler?

İzmir’de büyük servet denince Yaşar, İnci, Norm ve Abalıoğlu gibi aile ve gruplar da konuşulur. Yaşar ailesi Pınar ve Dyo markalarıyla, İnci ve Norm grupları ise sanayi ve otomotiv yan sanayi tarafındaki üretim güçleriyle bilinir.

Ancak kişisel servet listesi üzerinden net bir isim aranıyorsa cevap Lucien Arkas olur. İzmir’in en zengin insanı için bugünkü açık verilerle en güçlü isim Arkas Holding’in patronu Lucien Arkas’tır. Kentin liman, ticaret ve lojistik hafızasında da bu ismin ayrı bir ağırlığı var.