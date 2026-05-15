İzmir’in meşhur kahvesi arandığında süvari kahvesi öne çıkar. Ege’de efelerle, kahvehane kültürüyle ve uzun sohbetlerle birlikte anılan bu kahve, kimi yerlerde “tarz-ı hususi” adıyla da bilinir. Bazı kaynaklarda Akdeniz ve Hatay tarafındaki sunumlarla ilişkilendirilse de, Ege’de özellikle çay bardağında içilen kahve geleneği olarak tanınır.

Süvari kahvesini farklı yapan şey kahvenin kendisinden çok sunumu. Türk kahvesi gibi cezvede pişirilir; ancak fincan yerine ince belli cam bardakta servis edilir. Bu sunum kahvenin daha yavaş içilmesini sağlar. Bardak büyüdüğü için kahvenin içimi de klasik fincana göre daha uzun sürer.

İzmir ve Ege çevresinde süvari kahvesi, eski kahvehane geleneğiyle birlikte düşünülür. Sohbet uzadığında, fincandaki kahve çabuk biter; süvari ise biraz daha oyalanmalık bir kahve gibi durur.

Süvari kahvesi nasıl içilir?

Süvari kahvesi genellikle sade ya da az şekerli tercih edilir. Köpüğü, klasik Türk kahvesindeki kadar belirgin olmayabilir. Bazı tariflerde kahvenin daha uzun kaynatıldığı, bu yüzden daha yoğun ve sert bir tat bıraktığı anlatılır.

Yanında çoğu zaman su gelir. Lokum ya da küçük bir tatlıyla sunulduğu da olur. Ama süvari kahvesinin asıl karakteri gösterişli sunumdan değil, çay bardağındaki o eski usul kahve havasından gelir.

İzmir’de kahve kültürü nasıl?

İzmir’in kahve kültürü yalnızca süvariyle sınırlı değil. Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı, Urla ve Alaçatı tarafında üçüncü dalga kahveciler de çok yaygın. Fakat yerel tat arayan biri için süvari kahvesi daha anlamlı bir cevap olur.

Kısacası İzmir’in meşhur kahvesi denince ilk akla gelecek seçenek süvari kahvesi. Türk kahvesinden kopmaz ama sunumuyla ondan ayrılır; fincan yerine çay bardağında gelir, biraz daha uzun sohbet ister.