İbadetlerini yerine getirmek ve sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen inananlar için Kurban Bayramı heyecanı yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Bahar aylarının sonuna denk gelen bu yılki bayram takvimi, hem dini vecibelerini yerine getirecekler hem de yaz öncesi tatil planı yapanlar için büyük önem taşıyor. Diyanet'in paylaştığı takvimle birlikte 2026 Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti. Vatandaşlar şimdiden 2026 kurban arefe günü ne zaman, bayram tatili uzatıldı mı ve arefe günü oruç tutulur mu başlıklarını sıkça sorguluyor.

2026 KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Müslümanlar bu özel günde ibadetlerini yapıp bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Hemen ardından gelen 27 Mayıs Çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak ediliyor. Bayram coşkusu 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. 2026 yılı Kurban Bayramı günleri sırasıyla şu şekilde listeleniyor:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜNE UZADI MI?

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında bayram tatilinin süresi geliyor. Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün olmasıyla birlikte resmi olarak toplamda 4,5 gün sürüyor. Bayramın çarşamba günü başlayıp cumartesi günü bitmesi, tatilcilerin gözünü hükümetten gelecek olası bir karara çevirdi. Pazartesi ve salı günlerinin bayram tatiline eklenip tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KURBAN KESMENİN DİNİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurban kelimesi sözlükte Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına geliyor. Dini bir terim olarak ise Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, belirli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne uygun şekilde kesmeyi ifade ediyor. Kesilen bu kurbana "udhiyye" adı veriliyor. Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan her Müslümanın kurban kesmesi, Hanefi mezhebine göre vacip kabul ediliyor. Bu ibadet sayesinde hem Allah'a yakınlık sağlanıyor hem de kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor. Bu ibadetin temelinde Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı yatıyor.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Bayramın habercisi olan arefe günü, İslam alemi için manevi açıdan büyük fırsatlar barındırıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Zilhicce ayının dokuzuncu gününe denk gelen arefe gününde oruç tutmanın binlerce nafile oruca denk sevabı olduğunu müjdeliyor. Dini kaynaklara göre, sağlığı elverişli olan kişilerin arefe gününü ya da Zilhicce ayının ilk 9 gününü oruçlu geçirmesi büyük bir fazilet taşıyor.