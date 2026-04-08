Küresel havacılık sektörünün devlerinden Türk Hava Yolları, tarihi bir yönetim değişikliğine hazırlanıyor. Şirketin üst yönetim yapısını yeniden şekillendirecek olan genel kurul toplantısı için geri sayım başlarken, sızan kulis bilgileri ekonomi ve havacılık dünyasında geniş yankı uyandırdı. Yarın yapılacak resmi açıklamalarla kesinleşmesi beklenen atama kararları öncesinde, özellikle Yönetim Kurulu Başkanlığı için ismi geçen Prof. Dr. Murat Şeker tüm dikkatleri üzerine topladı. Yatırımcılar, sektör temsilcileri ve vatandaşlar Murat Şeker kimdir, THY yeni Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu ve Murat Şeker'in kariyeri gibi başlıkları mercek altına aldı.

MURAT ŞEKER KİMDİR?

Prof. Dr. Murat Şeker, hem akademik dünyadaki başarıları hem de uluslararası finansta edindiği derin tecrübesiyle öne çıkan bir isim. Mühendislik ve iktisat temellerine dayanan güçlü eğitim geçmişi, onu stratejik yönetim ve kurumsal finansman konularında en aranan profillerden biri haline getirdi. Profesyonel kariyerine dünyanın en önemli kurumlarından biri olan Dünya Bankası'nda ekonomist unvanıyla adım attı. Küresel çapta deneyim kazanan Şeker, burada gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün desteklenmesi, girişimcilik ve ekonomik büyüme üzerine kritik çalışmalarda başrol oynadı.

MURAT ŞEKER'İN THY VE ZİRAAT BANKASI GEÇMİŞİ

Dünya Bankası'ndaki görevinin ardından Türkiye'ye dönen başarılı isim, finans sektörünün zirvesinde kilit sorumluluklar üstlendi. Ziraat Bankası'nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Şeker, uluslararası finansman ağını yönetti ve farklı iştiraklerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Türk Hava Yolları serüveni ise 2016 yılında Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atandığı gün başladı. THY'nin hazine operasyonlarından satın almaya, muhasebeden yatırımcı ilişkilerine kadar tüm stratejik finansal mimarisini yöneten Şeker, 2021 yılında ise Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi olarak karar alma mekanizmasının en üst basamağına çıktı.

MURAT ŞEKER KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

THY'nin yeni patronu olması beklenen Murat Şeker'in özel hayatı da bu kritik gelişmelerin ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ancak başarılı akademisyen ve yöneticinin doğum yılı, yaşı ve memleketine dair kamuya açık resmi kaynaklarda net bir bilgi yer almıyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Şeker, tamamen akademik çalışmaları ve profesyonel başarılarıyla ön planda durmayı tercih ediyor.

MURAT ŞEKER HANGİ ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPIYOR?

Finans ve havacılık dünyasındaki yoğun mesaisinin yanında akademik kariyerinden de hiçbir zaman kopmayan Şeker, bilgi birikimini genç nesillere aktarmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak dersler verdikten sonra profesörlük unvanını kazanan donanımlı isim, günümüzde İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

(Not: Kulislerde konuşulan bu atama kararlarıyla ilgili şirket cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve nihai isimlerin genel kurul sonrasında duyurulacağını hatırlatmak gerekiyor.)