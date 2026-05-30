İzmir’de sosyal medya üzerinden yayılan skandal paylaşımlar, emniyeti alarma geçirdi. Küçük bir çocuğun müstehcen içeriklerinin dijital mecralarda paylaşıldığını tespit eden polis, düzenlediği operasyonla anneyi gözaltına aldı.

Sosyal medya ihbarı emniyeti harekete geçirdi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, siber dünyada çocuk istismarı içeren paylaşımların peşine düştü. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek teknik inceleme başlattı. Yapılan titiz takip, korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Dijital ayak izlerini takip eden ekipler, mağdurun henüz 11 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi.

Oklar doğrudan çocuğun ailesini gösteriyordu. Şüpheliler öz anne G.A. ve baba Y.A. idi. Polis zaman kaybetmedi. Hemen düğmeye basıldı.

Anne gözaltında, baba zaten cezaevinde

Kimsenin beklemediği bir detay ise operasyon anında ortaya çıktı. Ekipler, şüpheli anneyi saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan babanın durumu ise dosyaya farklı bir boyut kazandırdı. Şüpheli baba Y.A.’nın, zaten başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda parmaklıklar ardında olduğu anlaşıldı.

Evde yapılan aramalarda tüm dijital materyallere el konuldu. Telefonlar, bilgisayarlar ve bellekler inceleme altında. Bilgiler derinlemesine araştırılıyor.

Koruma altına alındı

Yaşanan bu travmatik sürecin ardından devlet, 11 yaşındaki mağdur çocuk için hemen harekete geçti. Güvenli bir alana alınan A.A., gerekli psikolojik destek ve uzman muayenelerinin yapılması amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi.

Çocuğun üstün yararı gözetilerek yürütülen soruşturmada, dijital delillerden çıkacak sonuçlar davanın seyrini belirleyecek. Polis, olayla ilgili çok yönlü tahkikatını sürdürüyor.