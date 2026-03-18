Son Mühür- ABD'yi sarsan istifanın kahramanı olan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, siyasi hayatının en zor günlerini geçiren Donald Trump kanadında ilk derin çatlak olarak dikkat çekti.

İran'ı gece gündüz bombalamasına, önde gelen lider kadrosunu yok etmesine rağmen her geçen gün köşeye sıkışan Trump'a son çare olarak başvurduğu NATO'dan da olumsuz yanıt gelmişti.

Hürmüz Boğazı'nın hakimiyetini eline geçiren İran'a diz çöktüremeyen Trump, ilk kez A Takımı'ndan bir ismin savaşa tepki olarak istifasıyla sarsıldı.

Joe Kent'in ''Tanrı Amerika'yı korusun'' sözleriyle yayınladığı ve kısa sürede 79 milyon takipçiye ulaşan istifa mektubunda çarpıcı bir detay vardı.

İsrail'in ürettiği savaşta...



Joe Kent istifa mektubunda,

''11 kez muharebeye giden bir gazi olarak ve İsrail tarafından üretilmiş bir savaşta sevgili eşim Shannon'ı kaybeden bir Gold Star kocası olarak, bir sonraki nesli Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikan hayatlarının maliyetini haklı çıkarmayan bir savaşa gönderip ölmeye razı olamam'' ifadelerine yer verdi

YPG saflarında savaşırken öldürüldü...

Joe Kent'in karısı Shannon Kent, 2019'da YPG'li teröristlerin yanında görev yaparken Menbiç'te öldürülen bir istihbarat subayı idi.

Shannon Kent, ABD'nin Surşye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü Operation Inherent Resolve (Kalıcı Kararlılık Operasyonu) kapsamında görev yaparken düzenlenen bir intihar saldırısında can veren 19 isim arasında yer alıyordu.

Shannon Kent'in ölümü, bölgedeki ABD personeline yönelik en ölümcül saldırılardan biri olarak tarihe geçti.



Joe Kent kimdir?



Joseph Clay Kent, 11 Nisan 1980'de Oregon'da doğdu. 1998'den 2018'e kadar ABD Ordusu'nda görev yaptı, 11 muharebe görevinde bulundu ve 75. Ranger Alayı ve Ordu Özel Kuvvetleri gibi seçkin birliklerde çalıştı.

Askerlikten emekli olduktan sonra, CIA'nın Özel Faaliyetler Merkezi'ne paramiliter subay olarak katıldı. 2019'da ilk eşi, Deniz Kuvvetleri Kıdemli Başçavuşu Shannon Kent, Suriye'de bir intihar saldırısında öldürüldü.

Bu olaya istifa mektubunda değinerek, çatışmayı "İsrail tarafından üretilmiş bir savaş" olarak nitelendirdi.

