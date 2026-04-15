Son Mühür - Bugün (15.04.2026) İzmir'de bakım ve arıza kaynaklı su kesintisi olacağı duyuruldu. İZSU'nun yayımladığı su kesintisi listesi 3 ilçeyi kapsıyor. 3-10-15 saatlik kesintiler İzmirlinin günlü yaşamını olumsuz etkilerken İZSU tarafından anlayış mesajı paylaşıldı.

İşte 15 Nisan 2026 tarihli güncel kesinti listesi:

BERGAMA

Mahalleler: Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa

Saat: 07:30 – 10:30 (yaklaşık 3 saat)

Neden: Ana boru arızası

Detay: Ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saatlik su kesintisi uygulanıyor.

GÜZELBAHÇE

Mahalle: Atatürk

Saat: 14 Nisan 21:30 – 15 Nisan 07:00 (yaklaşık 10 saat)

Neden: Diğer

Detay: Merkez ilçelerde bulunan içme suyu terfi ve pompa istasyonlarında yaşanan sorun nedeniyle kesinti yapıldı.

MENDERES

Mahalle: Çukuraltı

Saat: 14 Nisan 18:00 – 15 Nisan 09:00 (yaklaşık 15 saat)

Neden: Diğer

Detay: Türkmen Tarlası bölgesinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle su verilemedi.