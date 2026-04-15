Son Mühür - Bugün (15.04.2026) İzmir'de bakım ve arıza kaynaklı su kesintisi olacağı duyuruldu. İZSU'nun yayımladığı su kesintisi listesi 3 ilçeyi kapsıyor. 3-10-15 saatlik kesintiler İzmirlinin günlü yaşamını olumsuz etkilerken İZSU tarafından anlayış mesajı paylaşıldı.
İşte 15 Nisan 2026 tarihli güncel kesinti listesi:
BERGAMA
Mahalleler: Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa
Saat: 07:30 – 10:30 (yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana boru arızası
Detay: Ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saatlik su kesintisi uygulanıyor.
GÜZELBAHÇE
Mahalle: Atatürk
Saat: 14 Nisan 21:30 – 15 Nisan 07:00 (yaklaşık 10 saat)
Neden: Diğer
Detay: Merkez ilçelerde bulunan içme suyu terfi ve pompa istasyonlarında yaşanan sorun nedeniyle kesinti yapıldı.
MENDERES
Mahalle: Çukuraltı
Saat: 14 Nisan 18:00 – 15 Nisan 09:00 (yaklaşık 15 saat)
Neden: Diğer
Detay: Türkmen Tarlası bölgesinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle su verilemedi.