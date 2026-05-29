Jeff Bezos’un uzay hayalleri Florida’da büyük bir darbe aldı. Milyarder iş insanının sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait "New Glenn" roketi, rampadaki motor testi sırasında infilak etti.

Gece yarısı şiddetli patlama

Olay, Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nda yaşandı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin motor testi sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle roket motoru büyük bir gürültüyle patladı. Alevler gökyüzünü kapladı.

Şiddetli patlama sesi, üssün yakınlarındaki yerleşim yerlerinde kısa süreli bir paniğe yol açtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ucuz atlatıldı.

Bezos: "Bizim için zor bir gün"

Kazanın ardından kameraların karşısına geçen Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos, tüm personelin güvende olduğunu açıkladı. Durumu saklamayan Bezos, teknik ekibin hemen inceleme başlattığını belirtti.

Bezos, "Patlamanın kesin nedenini bilmek için henüz çok erken. Bizim için gerçekten zor bir gün. Ancak ne gerekiyorsa yapıp uçuşlara geri döneceğiz. Bu amaca ulaşmaya değer" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Ezeli rakip Elon Musk'tan sürpriz mesaj

Uzay yarışındaki en büyük rakibi, SpaceX’in CEO’su Elon Musk da yaşanan bu kazaya sessiz kalmadı. Musk, sosyal medya üzerinden rakibine bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Üzüntüsünü dile getiren Elon Musk, "Yaşanan kazadan ötürü üzgünüm. Umarım en kısa sürede bu durumu telafi edersiniz" ifadelerini kullandı.