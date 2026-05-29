Son Mühür- Konak Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararları kapsamında hazırlanan ve Hatay bölgesini ilgilendiren imar planı notu değişikliği gündeme alınacak.

Görüşülecek düzenleme, 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılı öncesi yönetmeliklere göre inşa edilmiş binalar ve 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen taşınmazların dönüşüm süreçlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Plan notu kapsamında Hatay bölgesinde “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırlarının belirlenmesi ve bu alanlarda yapılacak uygulamaların çerçevesinin netleştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu madde, meclis üyelerinin değerlendirmesine sunularak karara bağlanacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.08.2021 tarihli ve 05.946 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 09.03.2026 tarihli ve 04.316 sayılı kararı ile yeniden ele alınan "İzmir İli genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar" kapsamında Hatay Bölgesinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları belirlenerek bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk. (Etüt ve Proje Md.)”