Son Mühür- İzmirli gençlere büyük jest Büyükşehir Belediyesi'nden. Gençler dikkat! Sanata doyacaksınız. Müjde Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Genç Bilet’ uygulaması yeniden başlıyor. Bu uygulama sayesinde gençler tiyatrodan konsere, festivalden sahne sanatlarına kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılabilecek. Başvurular 20 Mayıs’ta İzmir Art üzerinden alınacak.

Peki bu uygulama hangi yaş aralığını kapsıyor sorusuna Büyükşehir Belediyesi 16-25 yaş arasını işaret etti. Yani 1 Ocak 2001 – 31 Aralık 2010 tarihleri arası doğanlar ücretsiz etkinlik biletlerinden yararlanabilecek. Başvurusu onaylanan kullanıcıların hesaplarına bir yıl boyunca kullanabilecekleri üç ücretsiz etkinlik bileti tanımlanacak.

Proje sayesinde birçok etkinlik erişilebilir!

2022 yılında ilk kez hayata geçirilen Genç Bilet uygulaması, bu yıl beşinci dönemine giriyor. İzmir’de gençlerin kent yaşamına ve kültür sanat hayatına daha aktif katılımını destekleyen proje sayesinde tiyatro oyunları, konserler, festivaller ve sahne performansları gençler için daha erişilebilir hale geliyor.

Gençler; Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları başta olmak üzere birçok farklı mekânda düzenlenen etkinliklerde ücretsiz bilet haklarını kullanabilecek.

Genç Bilet'26 başvuruları ise sadece İzmir Art mobil uygulamasının Android ve iOS sürümleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sisteme girişler Bizİzmir üyeliği ile yapılırken, üyeliği bulunmayan kullanıcılar uygulama içerisindeki “Üye Ol” adımından kayıt oluşturabilecek.

Başvuru işlemleri, uygulamanın ana sayfasında yer alan “Kampanyalar” sekmesindeki “Genç Bilet ‘26” sayfası üzerinden tamamlanacak. Başvurusu onaylanan gençlerin ücretsiz bilet hakları kısa süre içerisinde hesaplarına tanımlanacak.