Son Mühür / Osman Günden - Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6’ncı sırada bitiren ve Avrupa kupaları hedefini gelecek sezona taşıyan Göztepe, transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Sarı-kırmızılılarda taraftarın ayrılığına üzüldüğü Heliton’un ardından savunma hattındaki eksik için tanıdık bir isimle anlaşmaya varıldı. İzmir ekibi, bonservisi Ludogorets’te bulunan ve Süper Lig tecrübesi bulunan Noah Sonko Sundberg transferinde mutlu sona ulaştı.

Heliton’un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmasının ardından savunma hattı için çalışmalarını yoğunlaştıran Göztepe, stoper transferinde sona yaklaştı. Son bilgilere göre 29 yaşındaki Gambiyalı milli savunmacı Noah Sonko Sundberg, resmi temasları tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek amacıyla İzmir’e geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içerisinde deneyimli oyuncuyla sözleşme imzalayarak transferi kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Stanimir Stoilov devreye girdi

Göztepe’nin Noah Sonko Sundberg transferinde ısrarcı davranmasının en önemli nedenlerinden biri teknik direktör Stanimir Stoilov’un olumlu görüşü oldu. Bulgar teknik adamın, Levski Sofya’da birlikte çalıştığı Gambiyalı stoperi yakından tanıdığı belirtildi. İkili, Bulgaristan temsilcisinde başarılı bir süreç geçirirken Sundberg, Stoilov döneminde 53 resmi maçta forma giyerek savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncunun sisteme kısa sürede adapte olabileceği yönünde yönetime detaylı ve olumlu bir rapor verdiği ifade edildi.

