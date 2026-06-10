Son Mühür- İzmir'in Torbalı ilçesi hafta sonu unutulmaz bir kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Eğitim Burak Akkol’un öncülüğünde düzenlendi. Gerçekleştirilen organizasyonda, Türk tiyatrosunun sevilen isimleri Melek Baykal ve Mehmet Atay, ödüllü tiyatro oyunu “Konken Partisi” ile Torbalılı sanatseverlerle buluştu.

Oyun Torbalı Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde sahnelendi. Sahnelenen oyun büyük beğeni aldı. Pulitzer ödül almış senaryo hem güldürdü hem de düşündürdü. Burak Akkol organizasyon öncesi sahneye çıktı ve organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan kurum ve işletmelere teşekkür ederek plaket verdi.

Melek Baykal’dan Atatürk portresine duygusal ilgi

Oyun sonunda da Melek Baykal ve Mehmet Atay’a plaket ile Atatürk portresi hediye edildi. Tören duygusal anlara sahne oldu. Melek Baykal’ın Atatürk portresine gösterdiği ilgi salondan büyük alkış aldı. Melek Baykal'ın Atatürk portresini defalarca öperek elinden bırakmaması oldukça dikkatleri üzerine çekti. Usta sanatçı, Torbalı’da gördükleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, organizasyona ev sahipliği yapan Burak Akkol’a teşekkür etti.

“Kültür ve sanat etkinlikleri sürecek”

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Akkol Torbalı’yı kültür ve sanat etkinlikleriyle daha fazla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Etkinlik alkışlarla sona erdi.