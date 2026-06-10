Ödemiş İzmir tren saatleri 2026 yılında düzenli bölgesel seferlerle sürüyor. Trenler Ödemiş ile Basmane Garı arasında çalışıyor ve yolculuk yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. İşte hatla ilgili ilk sefer, son tren ve bilet ücreti gibi merak edilen tüm detaylar.

Ödemiş İzmir tren saatleri kaçta başlıyor, son tren kaçta?

Ödemiş'ten Basmane yönüne günde 6 tren kalkıyor. İlk sefer sabahın erken saatinde, 05.04'te yola çıkıyor; günün son treni ise 18.24'te hareket ediyor. Hafta sonları hatta ek bir akşam seferi de devreye giriyor.

Yolculuk süresi sefere göre değişiyor. En hızlı tren güzergahı 2 saat 16 dakikada tamamlarken, tüm duraklara uğrayan seferlerde süre 2,5 saate yaklaşıyor. Sabah 05.04 treni Basmane'ye 07.27 civarında ulaşıyor; yani mesaiye yetişmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Ödemiş İzmir tren saatleri hangi durakları kapsıyor?

Hat oldukça geniş bir bölgeye hizmet veriyor. Trenler Ödemiş Şehir ve Ödemiş Gar'dan sonra İlkkurşun, Çatal, Bayındır ve Torbalı gibi duraklardan geçiyor. Ardından Adnan Menderes Havalimanı ile Gaziemir'e uğrayıp Basmane'de yolculuğu noktalıyor.

Havalimanı durağı bu hattın en büyük avantajlarından biri. Ödemiş ve çevresinden uçuşa çıkacak yolcular, aktarma derdi olmadan doğrudan terminale ulaşabiliyor. Bavulla otobüs değiştirme zahmeti ortadan kalkınca tren, özellikle erken saatli uçuşlarda ciddi rahatlık sağlıyor.

Ödemiş İzmir tren saatleri için bilet ücreti ne kadar?

Tam bilet fiyatı sefer tipine göre 150 ile 180 TL arasında değişiyor. Öğrenciler, 65 yaş üstü yolcular ve öğretmenler için indirimli tarifeler uygulanıyor; 0-6 yaş çocuklar ise yer istenmemesi şartıyla ücretsiz taşınıyor.

Biletler TCDD'nin e-bilet sistemi, gar gişeleri ve 444 82 33 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınabiliyor. TCDD dönemsel tarife değişikliği yapabildiği için yola çıkmadan saatleri resmi kanaldan teyit etmekte fayda var.