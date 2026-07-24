Konak Belediyesi tarafından Karantina Meydanı'nda gerçekleştirilen Gün Batımı Konseri ile El Emeği Gece Kermesi, yaz akşamını renklendirdi. Müzik, sohbet ve sosyal dayanışmanın buluştuğu etkinlikte çok sayıda vatandaş buluşarak keyifli saatler geçirdi.

Gün batımının eşsiz atmosferinde düzenlenen organizasyonda katılımcılar canlı müzik eşliğinde eğlenceye katılırken, el emeği ürünlerin sergilendiği gece kermesine de yoğun ilgi vardı.

"Yazın en güzel akşamlarından birini paylaştık"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinliğe ilişkin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında Karantina Meydanı'nda komşularıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mutlu, yaz akşamının sıcak atmosferinde vatandaşlarla bol bol sohbet gerçekleştirdiklerini, şarkılar söyleyip dans ederek unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Dayanışma ve sosyal yaşam!

Konserin yanı sıra gerçekleştirilen El Emeği Gece Kermesi, üreticiler ile vatandaşları bir araya getirdi. El emeği ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaretçilerden talep görürken, etkinlik hem sosyal dayanışmaya hem de mahalle kültürünün güçlenmesine katkı sundu.