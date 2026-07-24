İzmir'in Selçuk ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Filiz Ceritoğlu Sengel, hukukçu kimliği ve yerel yönetim deneyimiyle tanınan isimlerden biri. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Selçuk Belediye Başkanı seçilen ve ilçenin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen Sengel, son dönemde partisinden istifa kararıyla gündeme geldi. CHP'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından alınan karar, mesleki geçmişine ve siyasi kariyerine ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Peki, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel CHP'den neden istifa etti, siyasi kariyeri nasıl başladı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in CHP'den istifası, partide yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından kamuoyunun gündemine taşındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet statüsünü kaybeden CHP'de yaşanan ayrışma sürecinin ardından İzmir'de de önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in yeni parti kuruluş sürecini başlatmasının hemen ardından Selçuk Belediyesi'nde toplu istifa süreci gündeme geldi.

Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den ayrılma kararı aldı. Bu kararın ardından Selçuk Belediye Meclisi'nde CHP adına görev yapan meclis üyesi kalmadığı ifade edildi.

Siyasi kulislerde bu gelişmenin İzmir'deki yerel siyaset dengelerini etkileyebileceği değerlendirilirken, istifa sürecinin ardından Sengel'in siyasi yol haritasının nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL KİMDİR?

Filiz Ceritoğlu Sengel, 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Selçuk'ta tamamladı.

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kabul edilen Sengel, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra mesleki kariyerine avukat olarak başladı. 2004 yılında İstanbul Barosu'ndan aldığı ruhsatla avukatlık yapmaya başladı.

Aynı yıl Özel Hukuk Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başlayan Sengel, özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında uzmanlaştı. Akademik çalışmaları kapsamında mimari eserler, intihal ve esinlenme gibi konular üzerine araştırmalar yürüttü.

Bu dönemde "Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler" ile "Fikir ve Sanat Eserlerinde İntihal ve Esinlenme" isimli iki akademik kitap kaleme aldı.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Filiz Ceritoğlu Sengel, 1981 yılında İzmir'de doğdu; 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

Çocukluk ve eğitim hayatının önemli bölümünü İzmir'in Selçuk ilçesinde geçirdi.

HUKUKÇULUKTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA UZANAN KARİYERİ

İstanbul'da avukatlık stajını tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel, 2007 yılında Selçuk'a dönerek kendi hukuk bürosunu açtı ve serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Siyasete 2009 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında adım attı. Selçuk Belediye Meclis üyesi seçilen Sengel, 2009-2014 yılları arasında Hukuk Komisyonu üyeliği, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği, Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyeliği, Belediye Encümen Üyeliği ve Divan Kâtipliği görevlerini üstlendi.

Özellikle hukuki altyapısı sayesinde belediye çalışmalarında etkin rol oynayan Sengel, kent yönetimi ve sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

SİYASİ KARİYERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

2014 yerel seçimlerinde hem Selçuk Belediye Meclisi hem de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, yerel siyasette etkisini artırdı. 2014-2019 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Denetim Komisyonu üyeliği, Hukuk Komisyonu üyeliği ve Divan Kâtipliği görevlerinde bulundu.

Selçuk Belediye Meclisi'nde ise Hukuk Komisyon Başkanlığı, İmar Komisyonu üyeliği, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevlerini yürüttü.

SELÇUK'UN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Selçuk Belediye Başkan adayı olarak yarışan Filiz Ceritoğlu Sengel, seçimleri kazanarak ilçenin ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı.

Göreve başlamasının ardından sosyal belediyecilik, kadın istihdamı, kültürel mirasın korunması, turizm ve yerel kalkınmaya yönelik projeleriyle adından söz ettirdi. Selçuk'un tarihi ve turistik değerlerinin daha görünür hale gelmesine yönelik çalışmalarıyla da dikkat çeken Sengel, yerel yönetimde katılımcı belediyecilik anlayışını benimsedi.

SOSYAL PROJELERE VERDİĞİ DESTEKLE DİKKAT ÇEKTİ

Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyecilik görevlerinin yanı sıra sivil toplum alanındaki faaliyetleriyle de tanındı.

2010-2019 yılları arasında kurucu başkanlığını yaptığı Sürekli Eğitimi ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği aracılığıyla eğitim ve kişisel gelişim odaklı birçok projeye destek verdi. Kadınların sosyal yaşama katılımı, gençlerin eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaları, öne çıkan faaliyetleri arasında yer aldı.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL'İN ÖZEL HAYATI

Filiz Ceritoğlu Sengel, 2007 yılından bu yana Vasıf Gökhan Sengel ile evlidir. Bir kız çocuğu annesi olan Sengel, ailesiyle birlikte Selçuk'ta yaşamını sürdürmektedir.

Hukuk mesleği, akademik çalışmaları ve belediye başkanlığı görevini uzun yıllardır bir arada yürüten Sengel, İzmir yerel siyasetinin tanınan isimlerinden biri olarak gösteriliyor.