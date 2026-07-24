Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli savunma alanlarında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren önemli isimlerinden Yankı Bağcıoğlu, Konak Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Bizim liderimiz Özgür Özel’dir

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla yargı eliyle tekrardan göreve gelmesinin ardından yaşanan süreçte Özgür Özel ile birlikte hareket edeceğini aktaran ve Yeni Parti Genel Başkanı Özel’in talimatları ile yola devam edeceğini söyleyen Bağcıoğlu, “Bizim liderimiz Özgür Özel’dir, biz bu sürece onunla birlikte başladık.

Değişim grubu ile birlikte Türkiye’nin hak ve milli menfaatlerini koruyacak şekilde iktidar yolunda yürürken, gördüğünüz yargı destekli bir atanmış parti yönetimi devreye girdi ve bu yürüyüşü engellemeye çalıştı. Bu yürüyüş her alanda devam edecek, bizde bu yürüyüşün bir parçası olacağız. Liderimiz Özgür Özel, biz onun direktifleri doğrultusunda hareket etmeye devam edceğimiz. Bu süreçte de Yeni Parti Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda birlikte yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz bir an önce askeri sağlık sistemini tesis etmeliyiz”

Ayrıca, bu içinde tatsız olaylar yaşandığını vurgulayan ve hava harp okulu kampında hayatını kaybeden askeri öğrenci Veli Bilgin ile ilgili konuşan Yankı Bağcıoğlu, "Bu hafta tatsız olaylar yaşandı. Pazartesi günü hava harp okulu kampında bulunan öğrenci Veli Bilgin hayatını kaybetti, burada ailesine sabır diliyoruz. Buradan ders almak gerekiyor. Evladımız bir şekilde sağlık sıkıntısı nedeniyle vefat etti. Biz bir an önce askeri sağlık sistemini tesis etmeliyiz" dedi.

“Lozan’ı kutlamak değil aynı zamanda kazanımlardan hiçbir şekilde taviz vermemek önemli”

Öte yandan, Lozan Barış Antlaşmasıyla ilgili de önemli mesajlar veren Bağcıoğlu, elde edilen kazanımlardan taviz vermemek gerektiğine işaret ederek, “Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin kurucu senedidir. Türkiye’nin sınırlarını kanla çizdiği bir coğrafyada bunun diplomasi ile taçlandırılmasıdır. Lozan’a eleştiriler yaklaşımlar, Yunanistan’ın Ege’deki gayretleri bu anlamda sadece Lozan’ı kutlamak değil aynı zamanda kazanımlardan hiçbir şekilde taviz vermemek önemli” şeklinde konuştu.