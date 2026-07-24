Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden, düşünce ve fikir dünyasına önemli katkılar sağlayan Rasim Özdenören, vefatının dördüncü yılında Menemen'de bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde gerçekleştirilen anma programıyla anıldı. Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Özdenören'in edebiyatı ve düşünce mirası farklı yönleriyle ele alınırken, eserlerinin günümüz akademik ve kültürel yaşamındaki etkilerinin de üzerinde duruldu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şubesi ile Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen "Rasim Özdenören'i Anlamak: Edebiyat, Düşünce ve Medeniyet" başlıklı program, üniversitenin sinema salonunda yoğun katılımla düzenlendi.

Uzman akademisyenler değerlendirmelerde bulundu!

Programın moderatörlüğünü İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar gerçekleştirirken, konuşmacı olarak Prof. Dr. Şaban Sağlık ile Doç. Dr. Yunus Emre Özsaray katılım sağladı.

Konuşmalarda Rasim Özdenören'in hikâyecilik anlayışı, edebiyata kazandırmış olduğu özgün bakış açısı ve düşünce dünyasının temel dinamikleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılar, yazarın eserlerinde birey ve toplum ilişkisini nasıl ele aldığına, kültürel hafıza ile medeniyet tasavvurunu nasıl şekillendirdiğine ilişkin görüşlerini ifade etti.

İnsan, şehir ve medeniyet kavramları üzerinde duruldu!

Etkinlik çerçevesinde Özdenören'in eserlerinde ön plana çıkan insan, şehir, kültür ve medeniyet kavramları ele alındı. Akademisyenler, usta yazarın hikâyelerinde sadece bireysel anlatılar yaratmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşümleri ve medeniyet bilincini de edebiyatın merkezine taşıdığını belirtti.

