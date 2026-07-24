Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan KPSS-2026/1 merkezi atama tercihlerine dair değerlendirme sürecini tamamladı. Adaylar puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak kamu kurumlarındaki boş kadro ve pozisyonlara yerleştirildi. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte gözler AİS sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, adayların beklediği KPSS-2026/1 merkezi atama yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurdu. Tercihlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden tamamlayan adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kontenjanlara yerleştirilme durumlarını erişime açılan ekran üzerinden inceleyebilecek.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak ÖSYM yerleştirme sonucu sorgulama ekranına giriş yapabilecek. ÖSYM, adaylara veya kamu kurumlarına postayla herhangi bir sonuç belgesi göndermeyecek; yerleştirme bilgileri kurumlara elektronik ortamda iletilecek.

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

ÖSYM tarafından kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın doğrudan atanacak. Yerleştirildiği kadronun gerektirdiği niteliklere sahip olmayan ya da gerekli belgeleri belirtilen süre içinde teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacak.