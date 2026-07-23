Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Konak Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerini İl Başkanlığı'nda ağırladı. Meclis üyeleri Gümrükçü'ye yeni görevi dolayısıyla tebriklerini ileterek başarı dileklerinde bulundu. Samimi bir atmosferde düzenlenen buluşmada, yerel yönetimlerin çalışmaları ve parti örgütüyle gerçekleştirilecek iş birliğine ilişkin değerlendirmeler üzerinde duruldu.

Birlik ve dayanışma mesajı!

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Konak Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerini konuk etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti.

"Büyütmeye devam edeceğiz"

CHP'li belediyelerin hizmet anlayışına vurgu yapan Gümrükçü, ortak akıl ve dayanışmanın altını çizdi. Gümrükçü, "Yerel yönetimlerimiz ile örgütümüzün uyum ve dayanışma içerisinde çalışması, halkımıza daha güçlü hizmet sunmamızın en önemli güvencesidir. Birlik ve ortak akıl içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyecilik anlayışını büyütmeye ve İzmir'imiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.