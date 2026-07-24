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Ayrıca S.D. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücü S.D.'ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Görüntülerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, aracın sürücüsünün S.D. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, o anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Homeros Bulvarı Konak Tünelleri çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki gri renkli hafif ticari araç, önünde ilerleyen motosikleti takip etmeye başladı. Viraj ayrımına gelindiğinde motosiklete çarpan araç, durmayarak yoluna devam etti.

İzmir'in Konak ilçesinde, önündeki motosiklete çarparak olay yerinden uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına el konuldu.

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