CHP’den ayrılan Özgür Özel ve ekibi, YENİ Parti’yi resmen kurarak İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini verdi. 91 milletvekilinin Kurucular Kurulu’na katılmasıyla parti, mecliste en yüksek sandalye sayısına sahip ikinci grup ve yeni ana muhalefet partisi konumuna geldi. Vatandaşlar "Yeni Parti’ye geçen milletvekilleri kimler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte CHP’den istifa ederek Yeni Parti saflarına katılan 91 milletvekilinin tam listesi.
Özgür Özel ile hareket eden 91 milletvekili e-Devlet üzerinden istifa edip Kurucular Kurulu saflarında yerini aldı. Yaşanan kitlesel katılım sonrası TBMM’deki sandalye dağılımı değişirken, Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olan YENİ Parti'nin kurucular kurulunda yer alan isimler netleşti.
YENİ PARTİ'YE GEÇEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
CHP'den ayrılan Özgür Özel ve ekibi, İçişleri Bakanlığı'na resmi kuruluş dilekçesini teslim etti. E-Devlet üzerinden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katılan 91 milletvekilinin isimleri ve temsil ettikleri şehirler şu şekilde sıralandı:
1 - Manisa Milletvekili Özgür Özel
2 - İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
3 - Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
4 - Ankara Milletvekili Ali Gökçek
5 - Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
6 - Antalya Milletvekili Aliye Coşar
7 - Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever
8 - Osmaniye Milletvekili Asu Kaya
9 - Kayseri Milletvekili Aşkın Genç
10 - Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent
11 - Adana Milletvekili Ayhan Barut
12 - Antalya Milletvekili Aykut Kaya
13 - Ankara Milletvekili Aylin Yaman
14 - İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
15 - Sinop Milletvekili Barış Karadeniz
16 - Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen
17 - Adana Milletvekili Bilal Bilici
18 - Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
19 - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
20 - Antalya Milletvekili Cavit Arı
21 - İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
22 - Muğla Milletvekili Cumhur Uzun
23 - Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
24 - İzmir Milletvekili Deniz Yücel
25 - İstanbul Milletvekili Doğan Demir
26 - İzmir Milletvekili Ednan Arslan
27 - Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş
28 - Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
29 - Aydın Milletvekili Evrim Karakoz
30 - İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Emir
31 - Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul
32 - Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan
33 - İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel
34 - Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer
35 - Muğla Milletvekili Gizem Özcan
36 - İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
37 - İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen
38 - İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
39 - Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı
40 - Bursa Milletvekili Hasan Öztürk
41 - Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı
42 - Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan
43 - Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver
44 - Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan
45 - Burdur Milletvekili İzzet Akbulut
46 - Bursa Milletvekili Kayıhan Pala
47 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal
48 - İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun
49 - Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız
50 - Gaziantep Milletvekili Melih Meriç
51 - Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
52 - İzmir Milletvekili Murat Bakan
53 - Samsun Milletvekili Murat Çan
54 - Ankara Milletvekili Murat Emir
55 - Antalya Milletvekili Mustafa Erdem
56 - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
57 - Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
58 - Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko
59 - Kocaeli Milletvekili Nail Çiler
60 - İstanbul Milletvekili Namık Tan
61 - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
62 - Ankara Milletvekili Okan Konuralp
63 - Adana Milletvekili Orhan Sümer
64 - Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan
65 - Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu
66 - İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
67 - Amasya Milletvekili Reşat Karagöz
68 - İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen
69 - Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu
70 - Ordu Milletvekili Seyit Torun
71 - Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez
72 - İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş
73 - Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
74 - Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici
75 - Denizli Milletvekili Şeref Arpacı
76 - Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı
77 - Mersin Milletvekili Talat Dinçer
78 - Düzce Milletvekili Talih Özcan
79 - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
80 - İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
81 - İstanbul Milletvekili Türkan Elçi
82 - Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
83 - Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
84 - Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
85 - Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer
86 - İzmir Milletvekili Ümit Özlale
87 - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
88 - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
89 - İstanbul Milletvekili Yunus Emre
90 - İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın
91 - İstanbul Milletvekili Zeynel Emre