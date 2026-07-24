CHP’den ayrılan Özgür Özel ve ekibi, YENİ Parti’yi resmen kurarak İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini verdi. 91 milletvekilinin Kurucular Kurulu’na katılmasıyla parti, mecliste en yüksek sandalye sayısına sahip ikinci grup ve yeni ana muhalefet partisi konumuna geldi. Vatandaşlar "Yeni Parti’ye geçen milletvekilleri kimler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte CHP’den istifa ederek Yeni Parti saflarına katılan 91 milletvekilinin tam listesi.

Özgür Özel ile hareket eden 91 milletvekili e-Devlet üzerinden istifa edip Kurucular Kurulu saflarında yerini aldı. Yaşanan kitlesel katılım sonrası TBMM’deki sandalye dağılımı değişirken, Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olan YENİ Parti'nin kurucular kurulunda yer alan isimler netleşti.

YENİ PARTİ'YE GEÇEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

CHP'den ayrılan Özgür Özel ve ekibi, İçişleri Bakanlığı'na resmi kuruluş dilekçesini teslim etti. E-Devlet üzerinden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katılan 91 milletvekilinin isimleri ve temsil ettikleri şehirler şu şekilde sıralandı:

1 - Manisa Milletvekili Özgür Özel

2 - İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan

3 - Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

4 - Ankara Milletvekili Ali Gökçek

5 - Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

6 - Antalya Milletvekili Aliye Coşar

7 - Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever

8 - Osmaniye Milletvekili Asu Kaya

9 - Kayseri Milletvekili Aşkın Genç

10 - Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent

11 - Adana Milletvekili Ayhan Barut

12 - Antalya Milletvekili Aykut Kaya

13 - Ankara Milletvekili Aylin Yaman

14 - İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

15 - Sinop Milletvekili Barış Karadeniz

16 - Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen

17 - Adana Milletvekili Bilal Bilici

18 - Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

19 - Aydın Milletvekili Bülent Tezcan

20 - Antalya Milletvekili Cavit Arı

21 - İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

22 - Muğla Milletvekili Cumhur Uzun

23 - Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

24 - İzmir Milletvekili Deniz Yücel

25 - İstanbul Milletvekili Doğan Demir

26 - İzmir Milletvekili Ednan Arslan

27 - Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş

28 - Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

29 - Aydın Milletvekili Evrim Karakoz

30 - İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Emir

31 - Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul

32 - Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan

33 - İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel

34 - Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

35 - Muğla Milletvekili Gizem Özcan

36 - İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek

37 - İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

38 - İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

39 - Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı

40 - Bursa Milletvekili Hasan Öztürk

41 - Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı

42 - Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan

43 - Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver

44 - Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan

45 - Burdur Milletvekili İzzet Akbulut

46 - Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

47 - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

48 - İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun

49 - Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız

50 - Gaziantep Milletvekili Melih Meriç

51 - Kırşehir Milletvekili Metin İlhan

52 - İzmir Milletvekili Murat Bakan

53 - Samsun Milletvekili Murat Çan

54 - Ankara Milletvekili Murat Emir

55 - Antalya Milletvekili Mustafa Erdem

56 - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

57 - Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu

58 - Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko

59 - Kocaeli Milletvekili Nail Çiler

60 - İstanbul Milletvekili Namık Tan

61 - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

62 - Ankara Milletvekili Okan Konuralp

63 - Adana Milletvekili Orhan Sümer

64 - Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan

65 - Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu

66 - İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

67 - Amasya Milletvekili Reşat Karagöz

68 - İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen

69 - Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu

70 - Ordu Milletvekili Seyit Torun

71 - Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez

72 - İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş

73 - Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

74 - Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici

75 - Denizli Milletvekili Şeref Arpacı

76 - Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı

77 - Mersin Milletvekili Talat Dinçer

78 - Düzce Milletvekili Talih Özcan

79 - Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

80 - İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

81 - İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

82 - Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

83 - Sivas Milletvekili Ulaş Karasu

84 - Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

85 - Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

86 - İzmir Milletvekili Ümit Özlale

87 - Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

88 - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

89 - İstanbul Milletvekili Yunus Emre

90 - İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın

91 - İstanbul Milletvekili Zeynel Emre