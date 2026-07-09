Son Mühür - Konak Belediyesi, 1995 yılında gerçekleşen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Katliamı’nın 31. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği gerçekleştirdi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen protokol üyeleri, Balkan derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar, katliamda yaşamını yitiren 8 binden fazla Boşnak vatandaşı andı. Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaşanan trajedinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Srebrenitsa’yı anmak, soykırıma, nefrete, ayrımcılığa ve insanlık suçlarına karşı ortak bir vicdan oluşturma çağrısıdır. Barışın, adaletin ve insan haklarının evrensel değerler olduğunu hatırlatma sorumluluğudur. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

"Dünyanın gözü önünde 8 binden fazla boşnak katledildi"

Anma programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Avrupa’nın ortasında yaşanan bu trajedinin tüm insanlığın ortak yarası olduğunu ifade etti. Aradan geçen 31 yıla rağmen acının tazeliğini koruduğunu ve adalet sesini her platformda duyurmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mutlu, uluslararası kamuoyuna şu sözlerle seslendi: “Dünyanın gözleri önünde 8 binden fazla Boşnak katledildi ve bunun üzerinden tam 31 yıl geçti. Aradan geçen yıllar acımızı asla azaltmadı. Her yıl dönümünde yüreklerdeki sızı devam ediyor. Srebrenitsa, bütün insanlığın ortak vicdan yarasıdır. İnsan haklarının, hukukun ve insan onurunun hiçe sayıldığı bu büyük trajedi, insanlık tarihine silinmeyecek bir utanç olarak kazınmıştır. Bu nedenle Srebrenitsa’yı unutmamak zorundayız. Unutmadık, unutturmayacağız.”

''Bosna'nın acısını kendi acımız Gibi hissediyoruz"

Etkinlikte söz alan İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, Balkan coğrafyası ile Türkiye arasındaki sarsılmaz gönül bağına dikkat çekti. Bölgede hala yeni toplu mezarların bulunduğunu ve annelerin gözyaşlarının dinmediğini hatırlatan Özkardeşler, konuşmasında şu kararlı ifadelere yer verdi: “Bizler Balkan kökenli vatandaşlar olarak Bosna'nın acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. Çünkü tarihimiz, kültürümüz ve gönül bağımız ortaktır. Bosna'da akan gözyaşı İzmir’de, Türkiye’de ve dünyanın her bir yanındaki vicdan sahibi insanların yüreğini yakmıştır.”

"Soykırımlar unutulduğunda tekrar eder"

Programın son bölümünde kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Konak Kent Konseyi Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mumcu, hafızayı canlı tutmanın önemine değindi. Nefret söylemlerinin ve milliyetçi kışkırtmaların nelere yol açabileceğinin Srebrenitsa’da en acı şekilde tecrübe edildiğini belirten Mumcu, adaletin henüz tam anlamıyla tecelli etmediğini vurgulayarak açıklamayı şu cümlelerle tamamladı: “Srebrenitsa bize nefretin, ayrımcılığın ve milliyetçi kışkırtmaların nelere yol açabileceğini acı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda uluslararası toplumun zamanında harekete geçmediğinde sessizliğin de suçun bir parçası olabileceğini hatırlatmaktadır. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, her yıl yeni mezarlar açılıyor, yeni acılar gün yüzüne çıkıyor. Adalet arayışı ise hala tamamlanmış değil. Bizler biliyoruz ki soykırımlar unutulduğunda tekrar eder. Nefret cezasız kaldığında büyür. Barış ise ancak hafızayı canlı tutarak korunabilir.”